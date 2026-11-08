iPhone ukrývá režim, který z něj udělá hloupý telefon. Přestanete scrollovat a dětem ho dáte bez obav

Jmenuje se Asistivní přístup (anglicky Assistive Access) a najdete ho v sekci Zpřístupnění, kam běžný uživatel zavítá jen zřídka. Apple ho totiž původně vyvinul především pro lidi s kognitivními obtížemi a představil ho v květnu 2023 jako funkci pro usnadnění ovládání, nikoli jako nástroj digitálního detoxu. Do iPhonů se dostal 18. září 2023 s příchodem iOS 17 a dodnes zůstává součástí systému. Právě proto o něm řada uživatelů vůbec neví: Apple ho nepropaguje jako běžnou novinku, ale řadí ho mezi funkce zpřístupnění pro lidi se specifickými potřebami. Přitom dokáže z iPhonu udělat prakticky jednoduchý telefon. Rozhraní omezí na několik velkých ikon, zpřístupní pouze vybrané aplikace a návrat do běžného prostředí zabezpečí kódem. Pokud nepovolíte Safari, Instagram ani TikTok, výrazně omezíte možnosti nekonečného scrollování. A když kód pro ukončení režimu znáte pouze vy, může tato funkce posloužit také jako poměrně účinná rodičovská pojistka.
Co přesně Asistivní přístup udělá s vaším iPhonem
Představte si domovskou obrazovku, na které místo desítek malých ikon vidíte jen několik velkých tlačítek. Hovory. Zprávy. Fotoaparát. Hudba. Nic dalšího. Žádné notifikační bannery ze sociálních sítí, žádný App Store ani obrazovka plná widgetů. Přesně tak může iPhone vypadat v režimu Asistivní přístup, pokud ho nastavíte dostatečně přísně.
Apple pro tento režim upravil několik základních aplikací: Hovory, Zprávy, Fotoaparát, Fotky, Hudbu, Lupu a Apple TV. Domovskou obrazovku si můžete zobrazit buď jako mřížku velkých ikon, nebo jako seznam jednotlivých položek. Přidat lze také další aplikace pro iOS, ty se však budou zobrazovat ve svém běžném rozhraní, které nemusí být pro tento režim optimalizované.
Právě výběr aplikací je zásadní. Čím méně jich povolíte, tím více se iPhone přiblíží klasickému tlačítkovému telefonu. Jakmile ale zpřístupníte například YouTube nebo webový prohlížeč, účinek tohoto omezení se výrazně oslabí.
Jak režim zapnout krok za krokem
Aktivace zabere jen několik minut. Je ale dobré předem promyslet, které aplikace chcete zpřístupnit a jaká omezení nastavit:
- Otevřete Nastavení → Zpřístupnění → Asistivní přístup.
- Klepněte na Nastavit Asistivní přístup a pokračujte podle pokynů.
- Zvolte rozvržení obrazovky: řádky, nebo mřížku.
- Vyberte aplikace, které mají být v režimu dostupné, a nastavte jejich jednotlivé možnosti. U Zpráv můžete například určit, s kým smí uživatel komunikovat.
- Nastavte kód pro vstup do režimu a jeho ukončení.
- Spusťte režim klepnutím na Začít používat Asistivní přístup.
Při dalším použití už nemusíte procházet celým nastavením. Režim spustíte v nabídce Nastavení → Zpřístupnění → Asistivní přístup → Spustit Asistivní přístup. Pro jeho ukončení třikrát rychle stiskněte boční tlačítko (u iPhonů s Face ID) nebo tlačítko plochy (u starších modelů), vyberte možnost ukončení a zadejte nastavený kód. Pokud kód zapomenete, Apple nabízí možnost jeho obnovení prostřednictvím účtu Apple.
Důležitý detail pro rodiče: i v aktivním režimu zůstávají dostupné některé nouzové funkce. Asistivní přístup proto nelze považovat za úplné uzamčení telefonu bez možnosti přivolat pomoc. Dostupnost nouzového volání a způsob jeho vyvolání se mohou lišit podle modelu iPhonu a nastavení zařízení.
Proč je to silnější než běžné rodičovské kontroly
Většina rodičovských nástrojů funguje prostřednictvím časových limitů, upozornění nebo statistik používání. Dítě sice vidí, že má některé činnosti omezené, ale stále má před sebou běžné prostředí telefonu a může hledat způsoby, jak omezení obejít. Asistivní přístup funguje jinak: mění celé uživatelské rozhraní a zpřístupňuje pouze předem vybrané aplikace.
Konkrétní možnosti, díky kterým může být užitečný také pro rodiče:
- Výběr povolených aplikací: dítě vidí pouze aplikace, které rodič zpřístupnil. Ostatní aplikace z telefonu nezmizí, ale v Asistivním přístupu je nelze běžně otevřít.
- Žádný App Store: v aktivním režimu není možné běžným způsobem instalovat nové aplikace.
- Omezení kontaktů: u hovorů i zpráv lze nastavit, zda je komunikace povolena s kýmkoli, se všemi kontakty, nebo pouze s vybranými lidmi.
- Kód zná jen rodič: bez správného kódu se dítě nedostane zpět do běžného prostředí iPhonu.
- Omezený přístup k nastavení: změny konfigurace zařízení a další systémové funkce jsou během režimu omezené a některé z nich vyžadují jeho ukončení.
U zpráv existuje ještě jedno důležité omezení: pokud povolíte příjem zpráv od kohokoli, neznamená to automaticky, že můžete v režimu Asistivní přístup kdykoli napsat libovolnému novému příjemci. Možnosti komunikace závisí na nastavení kontaktů a povolených funkcích. Podobná omezení se mohou vztahovat také na telefonní hovory.
Na kterých iPhonech to funguje a kde jsou limity
Při vydání iOS 17 Apple uváděl kompatibilitu s iPhonem XS a novějšími modely. V roce 2026 je ale situace složitější, protože dostupnost funkce a možnost instalovat nejnovější verzi systému jsou dvě různé věci. Asistivní přístup je součástí iOS 17 a novějších verzí, takže ho mohou využívat i některé starší podporované modely, které už nejnovější systém nedostanou. Aktuální informace o kompatibilitě jednotlivých verzí iOS najdete v dokumentaci Applu.
Limity tohoto režimu je fér zmínit. Asistivní přístup není plnohodnotnou náhradou skutečného tlačítkového telefonu. Pořád používáte iPhone se vším jeho hardwarem a některými funkcemi na pozadí. Nenahradí ani specializované aplikace pro digitální detox, které sledují čas strávený na telefonu a nabízejí statistiky nebo doporučení. Apple totiž Asistivní přístup nevytvořil jako nástroj digitální hygieny, ale jako funkci zpřístupnění. Některé systémové informace a funkce navíc nejsou v tomto režimu dostupné a pro jejich použití je potřeba přejít zpět do běžného prostředí.
Kdy dává režim největší smysl
Pokud chcete iPhone co nejvíce přiblížit klasickému tlačítkovému telefonu, ponechte v Asistivním přístupu jen Hovory, Zprávy, Fotoaparát, Fotky a Hudbu. Získáte tak zařízení s několika základními funkcemi, velkými tlačítky a bez sociálních sítí či nekonečných obsahových feedů.
Pro rodiče může jít o zajímavý způsob, jak dítěti zpřístupnit telefon pro základní komunikaci, aniž by mělo volný přístup ke všem aplikacím. Výhodou je, že funkce je zdarma a přímo součástí iOS. Dospělým zase může posloužit jako jednoduchý způsob, jak si na víkend nebo dovolenou výrazně omezit používání iPhonu. Stačí režim jednou nastavit a následně ho podle potřeby zapínat.
Celá síla Asistivního přístupu nespočívá jen v tom, že ho máte k dispozici. Záleží především na tom, jak přísně ho nastavíte, které aplikace povolíte a kdo zná kód potřebný k jeho ukončení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman