Ryzen 7 5800X3D AE se v zahraničí dostal pod $300, na nejnižší cenu od vydání

Ryzen 7 5800X3D AE se v zahraničí dostal pod $300, na nejnižší cenu od vydáníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ryzen 7 5800X3D Anniversary EditionZdroj: AMD
Článek byl publikován 08.11.2026 23:00
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