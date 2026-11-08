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Ryzen 7 5800X3D AE se v zahraničí dostal pod $300, na nejnižší cenu od vydání

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Zdá se, že by v dohledné době mohlo dojít k určitému poklesu cen nebo alespoň krátkodobým akcím na procesor Ryzen 7 5800X3D, nejvýkonnější herní model pro AM4 platformu…
Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition

Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition

Zdroj: AMD
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 23:00

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