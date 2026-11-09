Micronix přiveze na Volty Expo 2027 měřicí techniku pro elektrotechniku a energetiku

Na výstavě Volty Expo 2027, která se koná 19. května v PVA Expo Praha, se představí společnost MICRONIX, spol. s r.o., se svou divizí měřicí techniky. Odborníkům z elektrotechniky a energetiky nabízí přístroje světových značek, servis, kalibraci a poradenství z jednoho místa. Česká firma působící od roku 1990
Micronix působí na českém trhu od roku 1990 a sídlí v Praze. Vedle měřicí techniky je významným dodavatelem baterií a bateriových systémů, zejména značek Yuasa a CSB. Patří do české skupiny Micronix Group SE, která působí v pěti zemích střední a východní Evropy zejména v oblasti provozování zdrojů decentrální výroby energie a poskytování prostor pro podnikání a bydlení šetrných k životnímu prostředí.
Zastavte se u stánku Micronix na Volty Expo 2027 a poraďte se s odborníky o výběru přístroje pro Vaši aplikaci. Vstup bude opět po krátké registraci zdarma Foto: Martin Popelář Měřicí technika pro průmysl, energetiku i výuku
Divize je dovozcem a autorizovaným distributorem výrobců, jako jsou Siglent, Rigol, FLIR, Metrel Megger, Chauvin Arnoux, GW Instek a další. Zaměřuje se hlavně na měření elektrických veličin v průmyslu, síťových odvětvích a energetice a dodává přístroje také pro odbornou výuku na středních a vysokých školách. Jako přímý dovozce dodává část sortimentu velkoobchodně i jiným obchodním společnostem, zejména těm, které provozují vlastní sítě kamenných obchodů nebo specializované eshopy. Sortiment tvoří čtyři hlavní skupiny přístrojů čítající téměř 2 000 položek (přístrojů a jejich příslušenství), kde jeho významná část je dostupná skladem ve dvou skladových provozech, v Praze a Všechlapech a celý sortiment je možné najít také na eshopu
Měřící přístroje, měřící technika - MiCRONIX (Micronix.cz/merici-technika).
Hlavnímu skupinami v nabídce jsou :
Přístroje na měření elektrických veličin : osciloskopy, spektrální analyzátory, multimetry, analyzátory sítí, generátory a laboratorní zdroje Revizní přístroje: sdružené revizní přístroje, zkoušečky a testery Přístroje na měření neelektrických veličin: měření teploty a vlhkosti, osvětlení a záření, EMG a další Termokamery a akustické kamery Foto: Martin Popelář Servis a kalibrace v jedné firmě
Micronix má vlastní servisní středisko pro záruční i pozáruční opravy. Ve vlastní klimatizované laboratoři kalibruje mimo jiné sdružené revizní přístroje, multimetry a wattmetry, přičemž etalony laboratoře jsou navázané na Český metrologický institut.
Viliam Grácz