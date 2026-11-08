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Snapseed 4.2 přináší nové možnosti úprav fotografií. Podporuje LUT filtry, rozmazání pohybu i komunitní presety

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Oblíbená aplikace na úpravu fotografií Snapseed dostává aktualizaci na verzi 4.2. Ta přináší několik zajímavých novinek jak pro Android tak i pro iOS. Uživatelé získávají...
Snapseed 4.2 přináší nové možnosti úprav fotografií. Podporuje LUT filtry, rozmazání pohybu i komunitní presety

Snapseed 4.2 přináší nové možnosti úprav fotografií. Podporuje LUT filtry, rozmazání pohybu i komunitní presety

Zdroj: AppStore
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 06:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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