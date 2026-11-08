Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Windows i macOS umí samy uvolnit místo na disku, ale většina lidí o tom neví. Jenže funkci musíte aktivovat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oba nejrozšířenější desktopové systémy mají vestavěný nástroj na automatické uvolňování místa. Ve výchozím stavu je ale vypnutý a schovaný.
Žena pracující na MacBooku Air

Žena pracující na MacBooku Air

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 17:21

Reklama
Další články z Mobify.cz
Zpomaluje se váš počítač, nebo si to jen namlouváte? Existují nástroje, které vám to objektivně změří a řeknou pravdu
Zpomaluje se váš počítač, nebo si to jen namlouváte? Existují nástroje, které vám to objektivně změří a řeknou pravdu
iPhone ukrývá režim, který z něj udělá hloupý telefon. Přestanete scrollovat a dětem ho dáte bez obav
iPhone ukrývá režim, který z něj udělá hloupý telefon. Přestanete scrollovat a dětem ho dáte bez obav

Apple schoval do nastavení iPhonu režim, který dokáže proměnit smartphone za desítky tisíc v zařízení na...

Váš telefon i reproduktor vás neustále odposlouchávají. Vypněte to v nastavení, ať neslyší více, než má
Váš telefon i reproduktor vás neustále odposlouchávají. Vypněte to v nastavení, ať neslyší více, než má

Telefony i chytré reproduktory s aktivním hlasovým asistentem naslouchají okolí, čekají na aktivační frázi...

iPhone umí skrýt libovolnou aplikaci, aby ji nikdo neviděl. Nastavíte si tak soukromí, které nikdo nenaruší
iPhone umí skrýt libovolnou aplikaci, aby ji nikdo neviděl. Nastavíte si tak soukromí, které nikdo nenaruší

Od iOS 18 stačí na iPhonu podržet ikonu aplikace a jedním tahem ji zamknout, nebo úplně schovat tak, že...

Z plechovky od kávy si vyrobíte funkční fotoaparát. Návod z roku 1961 funguje dodnes a výsledky překvapí i profíky
Z plechovky od kávy si vyrobíte funkční fotoaparát. Návod z roku 1961 funguje dodnes a výsledky překvapí i profíky

Lednové číslo Popular Science z roku 1961 přineslo návod, jak proměnit obyčejnou plechovku od kávy ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.