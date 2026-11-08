Windows i macOS umí samy uvolnit místo na disku, ale většina lidí o tom neví. Jenže funkci musíte aktivovat

Když jsme se na toto téma ptali kolegů, známých i čtenářů, výsledek byl jednoznačný: drtivá většina o těchto funkcích buď vůbec nevěděla, nebo je nikdy nezapnula. Není se čemu divit. Ve Windows se nástroj jmenuje Inteligentní úložiště a najdete ho v Nastavení > Systém > Úložiště. Na Macu nejde o jeden univerzální přepínač, ale o několik samostatných doporučení v části Obecné > Úložiště. Obě řešení jsou přitom součástí operačních systémů už řadu let. Stačí je správně nastavit a počítač se začne o část údržby úložiště starat sám, aniž byste museli instalovat další programy.
Co přesně Windows umí udělat za vás
Inteligentní úložiště ve Windows 10 a 11 funguje jako automatický správce systémového disku. Po aktivaci sleduje volné místo a podle nastavených pravidel dokáže čistit například:
- Dočasné soubory – zbytky po instalacích, mezipaměti aplikací a dočasné systémové soubory.
- Koš – soubory starší než nastavený počet dní. Výchozí hodnota je 30 dní, ale lze nastavit interval od 1 do 365 dní.
- Složku Stažené soubory – soubory, které jste po určitou dobu nepoužívali. Jejich automatické mazání je ale nutné nejprve povolit.
- Cloudový obsah OneDrivu – místní kopie souborů, které jste delší dobu nepoužívali, může převést do režimu online-only. Soubory zůstanou uložené v cloudu, ale nebudou zabírat místo na disku.
Zapnutí zabere jen několik kliknutí: Start > Nastavení > Systém > Úložiště > Inteligentní úložiště. Zde funkci přepnete na Zapnuto. Pod hlavním přepínačem najdete podrobnější nastavení, ve kterém určíte, jak často má čištění probíhat (denně, týdně, měsíčně nebo pouze při nedostatku místa), a nastavíte pravidla pro Koš, Stažené soubory i cloudový obsah.
Důležitý detail, který běžné návody často opomíjejí: Inteligentní úložiště se zaměřuje především na systémový disk, tedy obvykle jednotku C:. Ostatní interní disky a externí úložiště si musíte spravovat samostatně. Automatické čištění složky Stažené soubory se navíc podle technické dokumentace Microsoftu týká pouze souborů přímo v této složce. Její podsložky zůstávají nedotčené.
macOS to řeší jinak, a v něčem chytřeji
Apple nenabízí jeden univerzální přepínač, který by se postaral o veškerou údržbu úložiště. Místo toho najdete v části Obecné > Úložiště několik samostatných doporučení, která můžete aktivovat podle potřeby:
- Uložit na iCloud – pomáhá uvolnit místo na disku přesunutím méně používaných souborů do iCloudu. Na Macu zůstávají dostupné, ale jejich plná lokální kopie se může odstranit. Podle nastavení se to může týkat dokumentů, fotek i zpráv.
- Optimalizovat úložiště – automaticky odstraňuje zhlédnuté filmy a seriály z aplikace Apple TV a může omezit stahování e-mailových příloh na ty, které skutečně potřebujete.
- Automatické vysypávání koše – odstraňuje položky, které jsou v koši déle než 30 dní. Na rozdíl od Windows zde nelze nastavit jiný časový interval.
V čem má macOS náskok? Některé nepotřebné soubory dokáže odstraňovat i bez toho, abyste ručně zapínali jednotlivá doporučení. Systém například průběžně uvolňuje místo odstraněním vybraných mezipamětí, protokolů a dalších dat, která lze bezpečně znovu vytvořit nebo stáhnout. Podobně pracuje i s některými nepotřebnými soubory po aktualizacích a daty webových stránek Safari. Windows sice také dokáže při kritickém nedostatku místa automaticky uvolnit část úložiště, ale nejde o stejný průběžný mechanismus.
Panel Úložiště na Macu navíc přehledně ukazuje, co přesně zabírá místo. Najdete zde přehled aplikací, dokumentů i kategorií, jako jsou Mail, Zprávy, soubory iOS nebo Tvorba hudby. Jde o užitečný diagnostický nástroj, do kterého se vyplatí nahlédnout, i když zrovna neplánujete nic mazat.
Na co si dát pozor, než všechno zapnete
Obě funkce mohou pracovat i se soubory, které ještě potřebujete. Ve Windows představuje největší riziko automatické mazání obsahu složky Stažené soubory. Pokud nastavíte příliš krátký interval, systém může odstranit stažený instalátor nebo dokument, ke kterému jste se ještě nedostali. Soubory OneDrivu převedené do režimu online-only zase vyžadují připojení k internetu, pokud je chcete znovu otevřít. Pokud potřebujete mít konkrétní soubor vždy dostupný offline, klikněte na něj pravým tlačítkem a zvolte „Vždy ponechat na tomto zařízení“. Tím ho vyjmete z automatického uvolňování místa.
Na Macu si dejte pozor především na automatické vysypávání koše. Třicet dní může znít jako dostatečně dlouhá doba, ale pokud koš používáte jako dočasné úložiště souborů, můžete o některé z nich přijít. Funkce Uložit na iCloud zase předpokládá, že máte v cloudu dostatek volného prostoru. Bezplatný tarif iCloudu nabízí pouze 5 GB, což nemusí stačit.
Proč výrobci tyto funkce nezapínají automaticky všechny? Protože mohou zasahovat do uživatelských souborů a způsobu, jakým s nimi pracujete. Ať už jde o obsah Koše, stažené soubory nebo místní kopie dokumentů, Microsoft i Apple dávají přednost tomu, aby uživatel nejprve sám rozhodl, jakou míru automatizace chce povolit.
Windows versus macOS: víc kontroly, nebo víc klidu?
Rozdíl mezi oběma systémy se dá shrnout jednoduše. Windows nabízí více možností nastavení: můžete si určit, co se má čistit, jak často a po jak dlouhé době. Je to řešení pro ty, kteří chtějí mít nad údržbou úložiště větší kontrolu. macOS naopak nabízí méně voleb a vyžaduje méně rozhodování. Stačí aktivovat doporučení, která vám vyhovují, a systém se postará o část údržby automaticky. Některé nepotřebné soubory navíc odstraňuje i bez zásahu uživatele.
Pro srovnání můžeme zmínit také cloudové služby třetích stran, například Google Drive nebo Dropbox. Ty řeší uvolňování místa prostřednictvím vlastních synchronizačních klientů. Dropbox umožňuje nastavit soubory jako online-only, zatímco Google Drive nabízí režimy streamování a zrcadlení. Ani jedna z těchto služeb ale nenahrazuje systémovou správu dočasných souborů nebo Koše.
Ať už používáte Windows, nebo macOS, několik minut strávených v nastavení vám může ušetřit gigabajty místa i pravidelné ruční čištění. Stačí vědět, kde příslušné funkce hledat, a nastavit je tak, aby odpovídaly vašim potřebám.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda