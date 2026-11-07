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Google by mohl s Gemini v EU narazit. Souhrny zpráv podle právníka evropského soudu mohou porušovat autorská práva

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Umělá inteligence vstoupila i do Google vyhledávání, kde dokáže během několika sekund shrnout obsáhlé články či jiný hledaný obsah na internetu. Co je pro uživatele...
Google by mohl s Gemini v EU narazit. Souhrny zpráv podle právníka evropského soudu mohou porušovat autorská práva

Google by mohl s Gemini v EU narazit. Souhrny zpráv podle právníka evropského soudu mohou porušovat autorská práva

Zdroj: Grok
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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