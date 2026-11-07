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Google chce zjednodušit vývoj aplikací: S Gemini stačí jen nakreslená skica

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Souboj AI modelů a služeb jede na plné obrátky. Zatímco se společnosti zaměřují na nejrůznější oblasti, tak Google mimo jiné postupně přidává novinky a drobná...
Google chce zjednodušit vývoj aplikací: S Gemini stačí jen nakreslená skica

Google chce zjednodušit vývoj aplikací: S Gemini stačí jen nakreslená skica

Zdroj: Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:58

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Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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