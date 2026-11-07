Google chce zjednodušit vývoj aplikací: S Gemini stačí jen nakreslená skica

Google chce zjednodušit vývoj aplikací: S Gemini stačí jen nakreslená skicaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google chce zjednodušit vývoj aplikací: S Gemini stačí jen nakreslená skicaZdroj: Google
Článek byl publikován 07.11.2026 15:58
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