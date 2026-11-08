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Méně prádla, více starostí. Malá náplň nemusí odstředit lépe

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Samotný těžký kus může pračce znemožnit odstřeďování. Kdy pomůže doplnit vhodné prádlo a kdy je potřeba prověřit odtok nebo nastavení programu.
Červené prádlo a voda za sklem dvířek pračky s kovovým bubnem

Červené prádlo a voda za sklem dvířek pračky s kovovým bubnem

Zdroj: ElooKoN / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 21:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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