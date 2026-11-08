Méně prádla, více starostí. Malá náplň nemusí odstředit lépe

Pračka neodstřeďuje, přestože v ní leží jen jeden kus prádla. Právě malá nevyvážená náplň může být příčinou. Někdy pomůže prádlo rozložit a přidat další vhodné kusy, aby ochranný systém dovolil bubnu nabrat otáčky.
Vyperete samotný župan a na konci ho z bubnu vytahujete těžký a mokrý. Pračka přitom měla místa na rozdávání. Představa, že s menším množstvím musí mít vždycky snazší práci, ale při odstřeďování neplatí.
Electrolux upozorňuje, že nerovnováhu může způsobit i jeden těžký kus a spotřebič pak odstřeďování přeskočí.
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Pračka hlídá rozložení, ne jen kilogramy
Český návod Bosch pro řadu WAT na straně 17 doporučuje kombinovat velké a malé kusy. Při odstřeďování se lépe rozdělí, zatímco jednotlivé kusy mohou způsobit nevyváženost. Na straně 24 výrobce vysvětluje, že systém zkouší náplň opakovanými rozběhy vyrovnat. Pokud se mu to nepodaří, z bezpečnostních důvodů sníží rychlost nebo odstřeďování vynechá.
Rozdíl mezi hmotností a vyvážením lze ukázat na jednoduchém myšlenkovém modelu. Jeden kilogram soustředěný u stěny bubnu má těžiště mimo osu. Dva stejně těžké balíčky přesně naproti sobě, ve stejné vzdálenosti od osy, mají dohromady dva kilogramy, ale jejich společné těžiště leží v ose. Vyplývá to z
výpočtu těžiště soustavy hmotných bodů. Více kilogramů tedy samo o sobě neznamená horší vyvážení. Skutečné prádlo ovšem mění tvar i polohu, takže model není návod k ručnímu skládání protizávaží ani záruka úspěchu.
Opakovaný pomalý rozběh proto ještě nemusí znamenat poruchu motoru. Pračka se může snažit najít rozložení, se kterým bude bezpečné pokračovat. Přidání prádla jí někdy nabídne lepší možnost než stále stejný osamocený balík.
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Kdy může pomoci další ručník
Samsung u příliš malé náplně výslovně radí přidat jeden nebo dva ručníky a spustit máchání s odstřeďováním. Doporučení uvádí u nevyvážené náplně s kódem Ub/UE a jako příklad zmiňuje samotný župan nebo džíny. Tyto kódy ani postup však nepřenášejte automaticky na jinou značku či model.
Program nejprve pozastavte nebo ukončete podle návodu. Počkejte na zastavení bubnu a odjištění dvířek, zámek nepřemáhejte. Prádlo uvolněte a rozložte. Přidávejte jen textil, který lze s původním kusem společně ošetřit podle visaček a zvoleného programu. Dodržte jeho povolenou náplň. Cílem je lepší rozložení, ne nacpat buben až po okraj.
Velké a malé kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. Ilustrační výřez snímku Towel and small towel. Jessica F. / Wikimedia / CC BY 2.5 / zmenšeno Stojící voda vyžaduje jinou kontrolu
Samotné mokré prádlo příčinu neprozradí.
Podpora Electroluxu mezi dalšími možnostmi uvádí ucpaný vypouštěcí filtr nebo zapnuté zastavení máchání. S touto volbou zůstává voda v bubnu úmyslně a závěrečné odstředění se neprovede. Než něco přidáte, ověřte proto nastavení a to, zda pračka vodu skutečně odčerpala.
Pokud vodu nevypouští, pokračujte kontrolou odtoku podle návodu svého modelu. Souvislosti rozebíráme v článku o
filtru čerpadla a problémech s vypouštěním. U nově zapojeného spotřebiče se silnými vibracemi zase prověřte instalaci včetně přepravních šroubů a vyrovnání pračky. Zůstává-li v bubnu voda, zkontrolujte nastavení a odtok. Přidání prádla ucpaný filtr nevyřeší. Pauloleong2002 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Praktické rozlišení je jednoduché: osamocený mokrý kus po odčerpání vody dává důvod zkusit upravit náplň. Stojící voda, chybové hlášení odtoku nebo potíže i s běžně rozloženou várkou vyžadují další kontrolu. Když doporučené kroky výrobce nepomohou, obraťte se na servis. Není potřeba dokazovat pračce vytrvalost stále stejným odstřeďováním.