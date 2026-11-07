Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Opensignal hodnotil evropské mobilní sítě: T-Mobile a Vodafone bodují, O2 se neumístilo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Evropě je poměrně hodně mobilních operátorů a některé značky působí na vícero trzích. Společnost Opensignal se pustila do hodnocení 91 mobilních sítí ve 27...
Opensignal hodnotil evropské mobilní sítě: T-Mobile a Vodafone bodují, O2 se neumístilo

Opensignal hodnotil evropské mobilní sítě: T-Mobile a Vodafone bodují, O2 se neumístilo

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 10:14

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Google by mohl s Gemini v EU narazit. Souhrny zpráv podle právníka evropského soudu mohou porušovat autorská práva
Google by mohl s Gemini v EU narazit. Souhrny zpráv podle právníka evropského soudu mohou porušovat autorská práva
Trh s tablety zaznamenal 23% propad. Apple zůstává jedničkou, Lenovo jako jediné roste
Trh s tablety zaznamenal 23% propad. Apple zůstává jedničkou, Lenovo jako jediné roste

Ať se podíváme vpravo, nebo vlevo, na telefony, počítače, nebo tablety, ve všech oblastech je patrný pokles...

Monitoring zdraví na prstu: Samsung získal certifikaci pro detekci spánkové apnoe
Monitoring zdraví na prstu: Samsung získal certifikaci pro detekci spánkové apnoe

Dnes můžeme používat nejrůznější nositelnou elektroniku, která se snaží měřit více než jen počet ušlých...

Google uvádí Gemini Omni 1.2 Flash: Delší videa a nižší cena
Google uvádí Gemini Omni 1.2 Flash: Delší videa a nižší cena

Co by to byl za týden, kdyby nedošlo na představení nějaké nové verze AI služby či modelu. Google se nyní...

Apple na příští rok údajně chystá tři nové iPady. iPad Air dostane OLED a iPad Pro výkonnější chlazení
Apple na příští rok údajně chystá tři nové iPady. iPad Air dostane OLED a iPad Pro výkonnější chlazení

Není to tak dlouho, co Apple představil nový iPad mini s OLED displejem a čipem A20 Pro. Podle čerstvých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.