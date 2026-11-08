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Windows má skrytý nástroj na instalaci programů, o kterém většina lidí neví. Jedním příkazem nainstalujete cokoliv

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Přímo ve Windows se už roky ukrývá příkazový správce balíčků, který dokáže nainstalovat desítky programů bez jediného kliknutí v prohlížeči.
Monitor Acer, seznam souborů

Monitor Acer, seznam souborů

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 19:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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