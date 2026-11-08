EU požaduje změnu algoritmu na TikToku. Může podle ní ohrožovat duševní zdraví uživatelů

EU požaduje změnu algoritmu na TikToku. Může podle ní ohrožovat duševní zdraví uživatelůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
EU požaduje změnu algoritmu na TikToku. Může podle ní ohrožovat duševní zdraví uživatelůZdroj: GPT
Článek byl publikován 08.11.2026 08:33
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