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Čeština pro Ok Google se rozšiřuje: Lenovo Googlebook 15 ukazuje cestu, mobily stále čekají

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Už jsme vás informovali v minulosti, že jde využívat aktivační hlášku „Ok Google“ v Česku v češtině, jen ne tedy na mobilním telefonu. Funguje totiž...
Čeština pro Ok Google se rozšiřuje: Lenovo Googlebook 15 ukazuje cestu, mobily stále čekají

Čeština pro Ok Google se rozšiřuje: Lenovo Googlebook 15 ukazuje cestu, mobily stále čekají

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 07:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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