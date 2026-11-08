Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Univerzální těsto na jablečný štrúdl, se kterým se dobře pracuje, je pružné a tvárné: Recept na těsto na domácí záviny a poctivou náplň z jablíček

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když potřebuji upéct něco domácího ke kávě a nechci vytahovat složité těsto, přichází u nás na řadu právě tento jablečný štrúdl. Je rychlý na přípravu, těsto je díky tvarohu hezky tvárné a jemné a navíc se hodí udělat dopředu do lednice. Nejvíc mi vyhovuje poměr 1:1:1, tedy hladká mouka, tvaroh a máslo, protože se s ním dobře pracuje a po upečení zůstane závin křehký, ale ne suchý.
Obrázek k receptu na Jablečné štrůdly z univerzálního těsta: Jeden osvědčený recept na tvárné těsto, které se netrhá a chutná pokaždé skvěle

Obrázek k receptu na Jablečné štrůdly z univerzálního těsta: Jeden osvědčený recept na tvárné těsto, které se netrhá a chutná pokaždé skvěle

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Jablečné štrůdly z univerzálního těsta: Jeden osvědčený recept na tvárné těsto, které se netrhá a chutná pokaždé skvěle
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 18:32

Reklama
Další články z Cooky.cz
Vánočka je českou klasikou, štola zase německou tradicí: Objevte rozdíly mezi dvěma vánočními pečenými dobrotami
Vánočka je českou klasikou, štola zase německou tradicí: Objevte rozdíly mezi dvěma vánočními pečenými dobrotami
Větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou dostanou každého milovníka odpalovaného těsta
Větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou dostanou každého milovníka odpalovaného těsta

Když chci upéct něco, co na stole vypadá slavnostně, ale přitom si to mohu v klidu připravit doma bez...

Nepečený dezert z BeBe sušenek s jahodovou a citronovou vrstvou: Moučník, který stačí nechat pořádně vychladit a pochutnají si všichni
Nepečený dezert z BeBe sušenek s jahodovou a citronovou vrstvou: Moučník, který stačí nechat pořádně vychladit a pochutnají si všichni

Tyhle dvoubarevné bebe řezy jsem připravila poprvé, když mi zbyl tvaroh a polovina balení sušenek. Výsledek...

Slané šátečky z listového těsta se sýrem a šunkou či salámem: Nejlépe chutnají ještě teplé a nerozpadají se
Slané šátečky z listového těsta se sýrem a šunkou či salámem: Nejlépe chutnají ještě teplé a nerozpadají se

Přiznám se, že listové těsto jsem dlouho považovala za záchrannou brzdu. Něco, po čem sáhnu jen tehdy, kdy...

První domácí chléb nemusí být složitý, vyzkoušejte jednoduchý podmáslový chleba s měkkou střídkou
První domácí chléb nemusí být složitý, vyzkoušejte jednoduchý podmáslový chleba s měkkou střídkou

Podmáslový chléb s vařenou bramborou je domácí bochník s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou, který vydrží...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.