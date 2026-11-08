Univerzální těsto na jablečný štrúdl, se kterým se dobře pracuje, je pružné a tvárné: Recept na těsto na domácí záviny a poctivou náplň z jablíček

Receptů na jablečné štrůdly je mnoho, tento je ovšem univerzální a není na něm moc co zkazit. Příprava je rychlá, těsto se díky tvarohu dobře válí, je jemné a bez potíží vydrží odložené v lednici. Nejvíc se mi osvědčil jednoduchý poměr 1:1:1, tedy hladká mouka, tvaroh a máslo. S těstem se pak nedohaduji na vále a po upečení je závin křehký, ale ne vysušený.
Tenhle recept mám ráda i proto, že není jen na jednu věc. Těsto si klidně udělám den předem a podle času z něj pak vznikne
štrúdl, pár nebo menší záviny se švestkami. U jablečné náplně se mi vyplatilo držet cukr spíš při zemi. Sladkost dodají šátečků jablka, rozinky a skořice, není potřeba všechno zasypat. A malá zkušenost z kuchyně: kyselejší jablka bývají do štrúdlu často lepší než ta úplně sladká. Recept na domácí jablečné štrůdly z univerzálního těsta
Počet porcí: 2 až 3 záviny Ingredience pro přípravu Univerzální těsto: 300 g hladké mouky 300 g měkkého tvarohu ve vaničce 300 g másla 1 špetka soli Jablečná náplň: 1 000 až 1 200 g jablek 80 g cukru krupice nebo podle kyselosti jablek 1 až 2 lžičky mleté skořice 80 g rozinek 70 g strouhanky 50 g rozpuštěného másla 50 g nasekaných vlašských ořechů 1 vejce na potření moučkový cukr na posypání Postup přípravy skvělých štrúdlů z univerzálního těsta
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte tvaroh, na kostky nakrájené máslo a špetku soli. Rukama nebo v robotu rychle vypracujte hladké těsto. Není potřeba ho trápit dlouho, stačí chvíle, kdy se suroviny spojí.
2. Hotové
těsto rozdělte na 2 až 3 díly, zabalte do fólie a dejte do lednice aspoň na 60 minut. Když je víc času, klidně tam může zůstat do druhého dne. Naopak mu to prospěje.
3. Mezitím přijde na řadu
jablečná náplň. Jablka oloupejte, vykrojte jádřince a nahrubo nastrouhejte, případně nakrájejte na tenké plátky. U hodně šťavnatých jablek se vyplatí část šťávy lehce vymačkat, jinak umí náplň těsto zbytečně promočit.
4. K jablkům nasypte
cukr, skořici, rozinky a ořechy. Promíchejte a na chvíli odložte stranou. Směs ochutnejte, protože každá jablka jsou jiná. Někdy stačí cukru méně, jindy si řeknou ještě o lžíci navíc. Troubu předehřejte na 180 °C
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5. Plech vyložte pečicím papírem. Na vál dejte trochu mouky, hlavně ne moc, aby těsto zbytečně netuhlo.
6. Jeden díl
odleženého těsta rozválejte na obdélník vysoký přibližně 3 až 4 mm. Povrch potřete trochou rozpuštěného máslem a posypte částí strouhanky. Ta do sebe vezme šťávu z jablek, což je u štrúdlu drobnost, která dělá hodně.
7. K jedné delší straně rozložte část
jablečné náplně, na okrajích nechte asi 2 cm volného místa. Boky založte dovnitř a závin pomalu zarolujte. Není nutné spěchat, tady se láme, jestli náplň zůstane uvnitř.
8. Stejným způsobem připravte i zbývající
štrůdly. Na plech je položte spojem dolů a potřete rozšlehaným vejcem. Po upečení budou mít pěknou zlatou barvu.
9. Pečte v předehřáté troubě zhruba
30 až 35 minut při 180 °C, dokud povrch nezezlátne. Trouby se chovají různě, takže ke konci je lepší na závin občas mrknout. Foto: Cooky.cz, Štrůdly pečte do sezlátnuti povrchu
10. Upečené záviny nechte nejméně
15 minut odpočinout. Potom je posypte moučkovým cukrem a krájejte pilkovým nožem. Vlažné jsou nejlepší, ale druhý den ke kávě nebo čaji se rozhodně neztratí. Foto: Cooky.cz, Závin je nejlepší ještě vlažný. Jablečný štrúdl u nás doma a pár chytrých obměn U velmi šťavnatých jablek přidejte o jednu až dvě lžíce strouhanky navíc. Zní to nenápadně, ale u náplně je to znát. Máslo do těsta má být chladné, ne však úplně tvrdé rovnou z lednice. Těsto se pak spojí rychleji a lépe se s ním pracuje. Když vám kousek těsta zůstane, zabalte ho a nechte v lednici do dalšího dne. Na malé šátečky nebo rychlý závin se hodí výborně. Jablečný závin je jeden z těch receptů, které se v českých kuchyních předávají dlouho a různě. Někde se drží tažené těsto, jinde kynuté, hodně rodin má po ruce listové. Mně se ale univerzální tvarohové těsto vrací na stůl nejčastěji. Nevyžaduje zvláštní zručnost, odpustí drobné nepřesnosti a hotové je rychle. V týdnu, kdy se peče mezi večeří a uklízením linky, je to docela podstatné.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková