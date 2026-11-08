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Norris, Verstappen a Hadjar o Velké ceně Brazílie

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Ve Velké ceně Brazílie si pro vítězství dojel z pole position Lando Norris. Na druhém místě se umístil Max Verstappen, startující z 21. místa. Na třetím místě se umístil Isack Hadjar. Jak se po závodě první trojice vyjádřila?
Lando Norris, Max Verstappen a Isack Hadjar na pódiu po VC Brazílie

Lando Norris, Max Verstappen a Isack Hadjar na pódiu po VC Brazílie

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 20:28

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