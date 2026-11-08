GTA 6 se prodává v krabičce bez disku. Teď víme, co v ní hráči přece jen najdou

Foto: magnific
Když Rockstar Games oznámil, že krabicová verze
Grand Theft Auto VI nebude obsahovat herní disk, mezi fanoušky to vyvolalo debatu o smyslu takového balení. Hráč si totiž koupí klasickou krabičku, uvnitř však najde pouze kód pro digitální stažení hry. Nyní britský obchodní řetězec Smyths Toys odhalil další detail. Součástí jeho krabicové edice bude také oboustranný plakát formátu A3.
Informace se objevila přímo v produktovém popisu verze pro PlayStation 5. Prodejce výslovně uvádí, že plakát bude vložený uvnitř obalu. Nejde tedy pouze o samostatný reklamní předmět, který si zákazník musí vyzvednout při nákupu.
Pro sběratele jde o zajímavou zprávu. Série Grand Theft Auto má dlouhou tradici fyzických vydání, jejichž součástí byly vedle herních disků také tištěné mapy. Ty si mnozí hráči dodnes schovávají jako připomínku jednotlivých dílů. GTA 6 však tuto tradici částečně mění.
Místo disku plakát. Tradiční mapa Leonidy bude dostupná jinak
Plakát o rozměrech 29,7 × 42 centimetrů představuje první konkrétně potvrzený tištěný bonus v nabídce Smyths Toys. Samotný obchod ovšem neupřesňuje, jaké motivy budou na obou stranách vyobrazené.
Německý prodejce MediaMarkt již dříve ukázal oboustranný plakát s oficiální grafikou GTA 6. Na jedné straně se nachází známá koláž postav a scén, druhá využívá motiv Lucie s nápisem Welcome to Vice City. Zatím ale není jisté, zda britská edice obsahuje naprosto stejný plakát.
Důležitý je také rozdíl mezi plakátem a tradiční mapou herního světa. Rockstar totiž oznámil, že 19. listopadu zveřejní digitální mapu státu Leonida, kterou si zájemci budou moci bezplatně stáhnout a vytisknout. Stejným způsobem nabídne i oficiální grafiku obalu hry.
Po vydání se má v obchodě Rockstar Store objevit rovněž samostatný fyzický oboustranný plakát. Jeho cena bude 0,99 dolaru, případně jej zákazníci získají zdarma při jiném nákupu v oficiálním obchodě. To však zatím neznamená, že půjde o totožný předmět jako v krabičce od Smyths Toys.
Otázkou zůstává, zda plakát skutečně dostanou všichni zákazníci krabicové edice bez ohledu na zemi a prodejce. Smyths Toys jej uvádí přímo ve své nabídce, Rockstar ale dosud plošné zahrnutí tohoto bonusu oficiálně nepotvrdil. Čeští hráči by proto měli před nákupem ověřit obsah balení u konkrétního obchodníka.
Krabičku si koupíte, hru si ale nepůjčíte jako klasický disk
Samotný plakát nic nemění na nejdiskutovanější vlastnosti fyzického vydání
GTA 6. Krabička totiž neobsahuje žádný optický nosič. Po otevření musí hráč uplatnit přiložený kód ve službě své konzole a následně stáhnout celou hru.
Tím se zásadně mění možnosti dalšího nakládání se zakoupenou kopií. Zatímco klasický herní disk lze obvykle půjčit kamarádovi nebo prodat v bazaru, již aktivovaný jednorázový kód nelze jednoduše předat dalšímu hráči. Herní licence je vázaná na příslušný účet.
Právě proto nemusí být plakát pro všechny dostatečnou kompenzací. Pro sběratele, kteří chtějí mít na poličce originální obal a pěkný herní motiv, může být zajímavým doplňkem. Hráči, kteří si krabicové hry pořizují především kvůli možnosti pozdějšího prodeje, ovšem žádnou zásadní výhodu nezískají.
Rockstar zároveň potvrdil, že digitální předběžné stahování GTA 6 začne 10. listopadu 2026. Krabicové edice s aktivačními kódy se mají k zákazníkům dostávat od 12. listopadu. Samotná hra se odemkne až 19. listopadu, kdy vychází pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S.
Zákazníci, kteří si koupí základní krabicovou edici, budou mít také možnost později přejít na Ultimate Edition prostřednictvím digitálního upgradu. Samostatná fyzická Ultimate Edition se podle oficiálních informací neprodává.
Pro české fanoušky je navíc důležité upozornění na regionální omezení aktivačních kódů. Například britská verze nabízená u Smyths Toys je určená pro britské účty PlayStation Network, takže její nákup pro český účet nemusí fungovat.
Dá se tedy říct, že Rockstar u GTA 6 zachovává fyzickou podobu balení především jako sběratelský a prodejní formát. Obsah samotné hry už ale zůstává plně digitální. A právě to je podstatnější změna než otázka, zda uvnitř najdeme plakát, mapu nebo pouze papírový kód.
Zdroje: