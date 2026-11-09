Malinový zákusek bez pečení s lehkým krémem a svěží ovocnou vrstvou: Dezert, který zvládne každý a zmizí jako první

Malinový zákusek bez pečení patří k dezertům, po kterých sáhnu ve chvíli, kdy se mi nechce ani zapínat trouba, natož čekat, až kuchyň vychladne. Poprvé jsem ho dělala uprostřed července, venku přes třicet, doma návštěva za dveřmi a slíbené něco sladkého. Dopadl lépe, než jsem čekala. Sestra si ještě ten večer volala o recept, což u nás bývá docela spolehlivé měřítko úspěchu.
Na tomhle
je příjemné hlavně to, že vrstvy spolu fungují bez velkého kouzlení. zákusku Sušenky nasají krém a změknou tak akorát, žádné suché drobení na talíři. Malinová část uprostřed díky pudingu drží, ale neztratí svěží ovocnou chuť. Navrch přijde šlehačka s , krém pevný, dobře se roztírá a při krájení se tvarohem nerozjíždí. U nás doma většinou zmizí dřív, než se člověk rozhodne, že by ještě udělal fotku.
Můj tip zní: Malinovou vrstvu udělejte jako první a před nanesením šlehačkového krému ji nechte alespoň 15 minut zchladnout. Pokud by byla ještě horká, šlehačku rozpustí a místo hezké horní vrstvy vznikne spíš sladká lavina do stran. Recept na nepečený malinový zákusek s vanilkovým a šlehačkovým krémem
Z uvedeného množství připravíte plný plát
do formy velké přibližně 25 × 20 cm. Podle velikosti řezů to vyjde asi na 12 až 15 porcí. Celková délka přípravy: přibližně 5 hodin, ideálně s přípravou den dopředu Ingredience k přípravě
Piškotový základ: 250 g Bebe keksů, přibližně 50 kusů
Vanilkový krém: 80 g zlatého klasu nebo vanilkového pudinkového prášku 4 lžíce cukru krupice 500 ml mléka 200 g měkkého másla nebo rostlinného tuku
Malinová vrstva: 500 g mražených malin 80 g malinového pudinkového prášku 150 g cukru krupice 250 ml vody
Šlehačkový krém navrch: 250 ml studené smetany ke šlehání 250 g jemného tvarohu 70 g moučkového cukru Postup přípravy nepečeného malinového koláče s krémem
1. Začněte vanilkovým krémem.
Pudinkový prášek promíchejte se 4 lžícemi cukru a rozmíchejte ve 100 ml studeného mléka, aby ve směsi nezůstaly hrudky. Zbylých 400 ml mléka dejte vařit. Jakmile se mléko začne zvedat, přilijte pudinkovou směs a za stálého míchání vařte zhruba 2 minuty, dokud nezhoustne. Hotový puding zakryjte potravinářskou fólií položenou přímo na povrch, tím se nevytvoří škraloup. Nechte ho úplně vychladnout na pokojovou teplotu. Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Příprava pudingu
2. Když je puding studený, vyšlehejte
máslo do světlé pěny. Potom do něj po lžících zašlehávejte vychladlý puding. Nespěchejte, krém má být hladký a lehce lesklý. Pokud se začne srážet, většinou za to může rozdílná teplota másla a pudingu. Pomůže krátké nahřátí mísy nad párou a další prošlehání.
3. Formu o velikosti asi
25 × 20 cm vyložte potravinářskou fólií nebo pečicím papírem. Nechte ji přesahovat přes okraje, později se vám bude zákusek lépe vyndávat. Na dno naskládejte první vrstvu Bebe keksů těsně vedle sebe.
4. Na sušenky rozetřete celý
vanilkový krém. Povrch uhlaďte stěrkou, případně mokrou lžící, když se krém trochu lepí. Formu dejte na 20 až 30 minut do lednice, aby krém částečně zpevnil a keksy začaly měknout.
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5. Během chlazení připravte malinovou vrstvu.
Mražené maliny nasypte do hrnce, přidejte cukr a vodu. Zahřívejte na středním plameni, až maliny povolí a cukr se rozpustí. Malinový pudinkový prášek rozmíchejte v troše studené vody na hladkou kašičku a vlijte ho do horkých malin. Míchejte a vařte ještě 2 až 3 minuty, dokud směs nezhoustne zhruba jako hustý džem.
6. Malinovou hmotu nechte 10 až 15 minut stát stranou. Nemá být horká, ale pořád musí zůstat dost tekutá, aby se dala dobře rozetřít. Potom ji opatrně nalijte na ztuhlý vanilkový krém a zarovnejte. Formu dejte zpátky do lednice minimálně na 3 hodiny, lépe ale přes noc.
Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Rozetřeme malinovou směs Teď si připravíme šlehačkový krém navrch
1. Studenou
smetanu ke šlehání ušlehejte dotuha. V jiné misce rozmíchejte tvaroh s moučkovým cukrem do hladkého krému. Šlehačku pak přidávejte po lžících do tvarohové směsi a vmíchávejte ji opatrně, spíš pohybem ode dna nahoru, aby krém zůstal nadýchaný.
2. Dobře vychlazený zákusek vyndejte z lednice. Šlehačkový krém rozetřete po celé malinové vrstvě. Můžete ho uhladit do rovna, nebo nechat povrch lehce zvlněný, vypadá to domácí a nic tím nezkazíte. Hotový zákusek vraťte ještě na 30 minut do lednice, aby horní krém zpevnil.
3. Před podáváním zákusek vyjměte pomocí přečnívající fólie, fólii stáhněte a nakrájejte ho na obdélníkové řezy. Nejlepší je vychlazený přímo z lednice. Kdo chce, může ho nahoře dozdobit několika čerstvými nebo mraženými malinami. Uchovávejte ho zakrytý v lednici, kde vydrží 3 až 4 dny, pokud se tedy nesní dřív.
Foto: Taká obyčajná žienka domáca, Malinový zákusek Tipy redakce: Záměna keksů: Bebe keksy můžete nahradit jinými suchými sušenkami, třeba digestive, máslovými sušenkami nebo cukrářskými piškoty. Piškoty bývají křehčí a rychleji nasají krém, takže výsledný zákusek bude měkčí a vláčnější. Konzistence malinové vrstvy: Pokud nechcete v malinové části semínka, uvařené maliny ještě před přidáním pudinkového prášku propasírujte přes jemné sítko. Vrstva bude hladší a působí o něco jemněji, jen počítejte s tím, že část vlákniny zůstane v sítku. Stabilita šlehačkového krému: Do tvarohu lze přidat lžičku fixáže na šlehačku nebo půl lžičky agaru rozpuštěného v lžíci horké vody. Krém pak lépe drží tvar i po dvou dnech v lednici a nemá tendenci klesat. Variace s ovocem: Mražené maliny se dají vyměnit za jahody, černý rybíz nebo směs lesního ovoce. Postup zůstává stejný, jen barva a chuť zákusku se posunou podle použitého ovoce. Krájení bez rozpadání: Pro čisté řezy ponořte nůž před každým zakrojením do horké vody a otřete ho dosucha. Teplá čepel projde krémem snadněji a vrstvy zůstanou oddělené.
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Zdroj: Se souhlasem
Taká obyčajná žienka domáca