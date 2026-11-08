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Levný klíč na Steam může být problém. Jak se liší oficiální obchod a přeprodejci

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Levnější hry nemusíte kupovat přímo na Steamu. Vedle autorizovaných obchodů ale existují také tržiště s klíči nejasného původu. Vysvětlujeme, kde je rozdíl, co hrozí při aktivaci a proč ani funkční kód nemusí znamenat bezproblémový nákup.
Levný klíč na Steam může být problém. Jak se liší oficiální obchod a přeprodejci

Levný klíč na Steam může být problém. Jak se liší oficiální obchod a přeprodejci

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 21:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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