Levný klíč na Steam může být problém. Jak se liší oficiální obchod a přeprodejci

Foto: Magnific
Hru, která na Steamu stojí 60 eur, můžete jinde najít za výrazně nižší cenu. Nabídky digitálních aktivačních klíčů proto lákají hráče, kteří nechtějí za každý nový titul utrácet plnou částku. Samotný nákup mimo Steam přitom není nic neobvyklého ani automaticky podezřelého. Rozhodující je, zda klíč pochází z oficiální distribuce, nebo od nezávislého přeprodejce, jehož dodavatelský řetězec nemusí být dohledatelný.
Společnost Valve umožňuje vývojářům a vydavatelům vytvářet aktivační klíče pro distribuci mimo vlastní obchod. Hry se tak mohou legálně prodávat prostřednictvím dalších internetových obchodů i klasických prodejců. Po zadání platného klíče do služby Steam získá hráč příslušnou licenci a titul se objeví v jeho knihovně.
To ovšem neznamená, že všechny internetové stránky nabízející Steam klíče fungují stejným způsobem.
Steam hry
Foto: Magnific
Oficiální prodejci a tržiště s klíči nejsou totéž
Autorizovaný prodejce získává aktivační klíče přímo od vydavatele nebo jeho schváleného distributora. Má tedy doložitelný původ nabízených produktů a funguje jako součást oficiálního distribučního řetězce. Mezi známé obchody s autorizovanou distribucí patří například Humble Store, Fanatical nebo Green Man Gaming.
Tyto obchody mohou pořádat vlastní slevové akce a prodávat hry levněji než Steam. Nižší cena proto sama o sobě neznamená, že je s klíčem něco špatně. Vydavatelé mohou s jednotlivými obchodními partnery připravovat rozdílné časově omezené nabídky.
Odlišně fungují tržiště, na kterých digitální kódy nabízejí nezávislí prodejci. Provozovatel platformy zde nemusí být přímým dodavatelem klíče. Jednotlivé nabídky mohou pocházet od různých obchodníků, kteří získali kódy různými způsoby.
Část takových klíčů může pocházet z legitimních nákupů, starších akcí nebo nevyužitých zásob. U dalších však nemusí být jejich skutečný původ jasný. Problematické jsou zejména případy, kdy se do dalšího prodeje dostanou kódy získané podvodně nebo bez souhlasu oprávněného distributora.
Hráč přitom z pouhého aktivačního kódu zpravidla nepozná, jakou cestou se dostal k prodejci. Pokud jej Steam přijme, hra začne fungovat stejně jako jiný aktivovaný titul. Úspěšná aktivace ale není potvrzením, že celý předchozí obchodní řetězec proběhl bez problémů.
Aktivovaná hra může z knihovny zmizet
Největším rizikem není pouze nefunkční nebo již použitý klíč. Valve ve své dokumentaci výslovně uvádí, že vydavatelé mohou v určitých případech aktivační kódy zneplatnit. Typickým důvodem je zjištění, že klíč pochází z podvodné transakce. Dalším případem může být kód určený pouze pro časově omezený přístup.
Pokud vydavatel takový klíč zruší, hráč ztratí přístup k příslušné hře. Podle podpory Steamu samotné odebrání klíče neznamená automatické omezení uživatelského účtu. Pro další hraní však potřebuje novou platnou licenci.
Zásadní rozdíl nastává při řešení reklamace.
U hry zakoupené přímo na Steamu řeší zákazník nákup se společností Valve. Steam standardně umožňuje požádat o vrácení peněz do 14 dnů od nákupu, pokud hráč strávil ve hře méně než dvě hodiny. Žádost lze podat i mimo tyto podmínky, její schválení však není zaručeno.
U klíče zakoupeného v jiném obchodě se pravidla Steamu pro vracení peněz z nákupů na jeho platformě neuplatní. Zákazník musí problém řešit s prodejcem, kterému zaplatil. Valve za takový nákup peníze nevrací. To ovšem neznamená, že kupující automaticky ztrácí veškerá práva vůči skutečnému prodejci.
Dalším rizikem jsou regionální omezení. Některé aktivační klíče fungují pouze v určených zemích. Hráč z České republiky si proto musí ověřit, že zakoupenou verzi může aktivovat na svém účtu. Označení jako Global nebo Europe není vhodné přijímat bez kontroly konkrétních podmínek nabídky.
Zvláštní pozornost zaslouží také nabídky, které místo aktivačního klíče poskytují přístup k cizímu Steam účtu. Nejde o běžný nákup hry do vlastní knihovny. Prodej a předávání účtů navíc odporují pravidlům Steamu a může vést k jejich uzamčení.
Při výběru obchodu se proto vyplatí prověřit nejen výslednou cenu, ale také totožnost skutečného prodejce, původ klíčů, regionální omezení a postup při reklamaci. Užitečnou pomůckou je cenový srovnávač IsThereAnyDeal, který podle vlastních pravidel zařazuje obchody s ověřovanou autorizovanou distribucí, nikoliv běžná šedá tržiště.
Před zaplacením je rovněž dobré zkontrolovat, zda nabídka skutečně obsahuje Steam klíč, správnou edici hry a všechny požadované jazykové verze nebo rozšíření. Některé stránky mohou vedle uvedené ceny účtovat další poplatky, takže konečná úspora nemusí odpovídat prvnímu dojmu.
Zdroj: https://partner.steamgames.com/doc/features/keys https://help.steampowered.com/en/faqs/view/029B-6D58-6EE6-1D7A https://isthereanydeal.com/shops/