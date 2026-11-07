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Enough Phone: Projekt malého smartphonu s vyměnitelnou baterií

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Ještě před pár lety jste mohli na trhu najít aspoň několik dobře vybavených malých smartphonů. Dnes už nic takového, jako je malý kompaktní mobil, nenajdete....
Enough Phone: Projekt malého smartphonu s vyměnitelnou baterií

Enough Phone: Projekt malého smartphonu s vyměnitelnou baterií

Zdroj: enough phone
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 17:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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