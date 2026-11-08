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Z roztočení si těžkou hlavu nedělá: Ironií je, že mi to pomohlo

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Mercedes si v Brazílii zajistil zisk Poháru konstruktérů, neděle na Interlagosu však pro staronové mistry světa neproběhla podle představ. Andrea Kimi Antonelli si stěžoval na chování monopostu a roztočil se v první zatáčce, zatímco Russell dostal smyk při výjezdu z boxů.
Z roztočení si těžkou hlavu nedělá: Ironií je, že mi to pomohlo

Z roztočení si těžkou hlavu nedělá: Ironií je, že mi to pomohlo

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 22:32

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