Kickboxer: Krvavé kousnutí od psa prožil Van Damme na vlastní kůži a zákeřného Asiata hrál Belgičan

Kickboxer, FOTO: © Cannon Film Distributors, distr. AMC Kickboxer, FOTO: © Cannon Film Distributors, distr. AMC Kickboxer, FOTO: © Cannon Film Distributors, distr. AMC Kickboxer, FOTO: © Cannon Film Distributors, distr. AMC Kickboxer, FOTO: © Cannon Film Distributors, distr. AMC Kickboxer, FOTO: © Cannon Film Distributors, distr. AMC Kickboxer, FOTO: © Cannon Film Distributors, distr. AMC
Americký akční film Kickboxer z roku 1989 vystřelil herce Jean-Claudea Van Damma mezi nejzářivější hvězdy bojových umění. Tvrdý tréninkový režim jeho postavy v thajském pralese diváky ohromil, přitom však některé z drsných lekcí vycházely ze skutečných zážitků samotného herce a hlavní thajský padouch s Asií neměl vůbec nic společného. Cesta do Thajska za krutou pomstou
Úřadující americký mistr světa v kickboxu Eric Sloan (Dennis Alexio) se po zisku prestižního titulu vydává do Thajska. V kolébce thajského boxu chce vyzvat k zápasu místního šampiona, obávaného zabijáka Tong Poa (Michel Qissi). Zatímco Eric zápas bere jako sportovní výzvu, thajský bojovník se nezastaví před ničím. V ringu svého protivníka brutálně zmasakruje a zcela nekompromisně ho navždy zmrzačí. Pomstu bere do svých rukou Ericův skromný bratr Kurt (Jean-Claude Van Damme). Najde si starého mistra Xiana Chowa, který ho podrobí nelítostnému výcviku.
Natáčení tvrdých tréninkových scén v exotické přírodě využívalo skutečné lokace. Štáb natáčel přímo mezi ruinami starověkých thajských chrámů ve městě Ayutthaya. Působivá scéna, kdy mistr Xian Chow přiváže Kurtovi na nohu syrové maso a poštve na něj psa, aby ho naučil rychlosti, nevznikla náhodou. Jean-Claude Van Damme, který se podílel na tvorbě příběhu i choreografii, použil svůj reálný dětský zážitek z tréninků karate. Učitel ho tehdy navlékl do ochranného obleku a vypustil na něj vycvičeného psa, jemuž musel Van Damme odolat a nenechat se strhnout k zemi.
Ve snímku postava Kurta zmiňuje i matku, která ho tlačila do baletu, a svůj původ v Belgii – obojí přesně odpovídá hercovu skutečnému dětství. Pro hlavní roli filmaři původně zvažovali Chucka Norrise, ale producent filmu práva odmítl prodat, protože projekt koupil výhradně pro Van Damma.
Zákeřného Asiata hrál Belgičan
Diváci považovali hlavního thajského antagonistu Tong Poa za skutečného mistra asijského původu, čemuž nahrávaly i tehdejší závěrečné titulky v kinech, kde tvůrci jako herce uvedli přímo jméno „Tong Po“. Pravda ovšem ležela v Evropě. Krutého padoucha si zahrál marocko-belgický mistr bojových umění Michel Qissi. Do filmu nastoupil jako choreograf a technický poradce, ale když zaslechl, že štáb nutně shání vysokého muže asijského vzhledu s výcvikem v thajském boxu, okamžitě se přihlásil. Qissi ve skutečnosti žádné asijské rysy neměl, na každý záběr proto musel absolvovat náročné lepení protetiky a úpravu obličeje pomocí make-upu.
Van Damme a Qissi sice na plátně představovali úhlavní nepřátele, ve skutečnosti byli od dětství nejlepšími přáteli. V Bruselu spolu dříve trénovali a následně společně odešli zkusit štěstí do Spojených států.
Zásadní změny
Filmový příběh prošel během příprav zásadními změnami. Spoluautor scénáře Sheldon Lettich původně navrhl drsnější motiv. Kurt měl v prvním návrhu Tong Poa regulérně porazit už v ringu ve Spojených státech. Zhrzený Thajec by ho pak pronásledoval až k němu domů a při pokusu o pomstu by omylem zabil Kurtovu matku ve chvíli, kdy by mu nesla talíř se sušenkami. Až poté by se děj přesunul na thajskou půdu. Lettich nakonec tento zbytečně komplikovaný námět přepsal do známé podoby se zmrzačeným bratrem v thajském ringu.
O to zajímavěji dnes působí skutečný život filmového Erica Sloana. Skutečný šampion v kickboxu Dennis Alexio byl v reálném životě v roce 2017 odsouzen k 15 letům federálního vězení za rozsáhlé daňové podvody, praní špinavých peněz a krádeže zlatých slitků s celkovou škodou téměř milion dolarů.
Film Kickboxer odvysílá stanice AMC v pondělí 9. listopadu v 0:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).