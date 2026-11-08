Google vám do výsledků hledání na sílu cpe odpovědi z umělé inteligence. Jedna změna v nastavení je navždy vypne

Když dnes něco vyhledáte na Googlu, s velkou pravděpodobností se ještě před prvním modrým odkazem zobrazí blok textu nadepsaný „Přehled od AI“. Jde o shrnutí odpovědi na váš dotaz, které generuje model Gemini přímo ve výsledcích vyhledávání. Google tuto funkci prezentuje jako základní součást Vyhledávání, nikoli jako volitelný doplněk, a výslovně uvádí, že ji nelze vypnout. V prohlížeči Chrome ale existuje způsob, jak vyhledávání trvale přesměrovat do režimu, ve kterém se AI přehledy nezobrazují. Stačí upravit výchozí vyhledávač a od té chvíle budete dostávat klasické webové výsledky, dokud nastavení sami nezměníte.
Co přesně se ve vyhledávání změnilo
Google spustil funkci AI Overviews v USA 14. května 2024 a plánoval ji do konce roku zpřístupnit více než miliardě uživatelů. Do Česka dorazila 20. května 2025. Od té doby se nad výsledky některých českých vyhledávání zobrazuje shrnutí vytvořené modelem Gemini, který je přizpůsobený přímo pro potřeby vyhledávání. Systém sám vyhodnocuje, u kterých dotazů by mohl být přehled obzvlášť užitečný, a podle toho ho automaticky zobrazuje.
Problém je, že i samotný Google přiznává, že Přehledy od AI „můžou a budou obsahovat chyby“, a doporučuje proto důležité informace ověřovat prostřednictvím odkazů na citované zdroje. Přesto tuto funkci nelze globálně vypnout v nastavení účtu ani vyhledávání. Google nabízí pouze filtr „Web“, který najdete mezi záložkami nad výsledky. Po jeho aktivaci se zobrazí jen klasické textové odkazy. Jenže na tento filtr musíte kliknout po každém novém hledání. To není zrovna pohodlné řešení.
Jeden trik v Chromu, který AI přehledy obejde natrvalo
Existuje ale neoficiální způsob, jak tento problém vyřešit trvale. Chrome totiž umožňuje přidat vlastní vyhledávač a nastavit ho jako výchozí. Stačí do vyhledávací adresy přidat parametr udm=14, který Googlu říká, aby zobrazil výsledky ve webovém režimu, tedy bez AI přehledů.
Postup v desktopovém Chromu krok za krokem:
- Otevřete Nastavení (tři tečky vpravo nahoře → Nastavení).
- V levém menu klikněte na Vyhledávač.
- Zvolte Spravovat vyhledávače a vyhledávání na webu.
- V sekci „Vyhledávání na webu“ klikněte na Přidat.
- Do pole „Název“ napište například „Google bez AI“.
- Do pole „Zkratka“ zadejte libovolné klíčové slovo, třeba gw.
- Do pole „URL“ vložte: https://www.google.com/search?q=%s&udm=14
- Potvrďte přidání. U nově vytvořené položky klikněte na tři tečky a zvolte Nastavit jako výchozí.
Od této chvíle budou všechna hledání z adresního řádku Chromu probíhat přes Google, ale výsledkem budou klasické webové odkazy. Bez AI shrnutí a přehledu od Gemini v horní části stránky. Nastavení zůstane aktivní, dokud ho sami nezměníte, neobnovíte Chrome do výchozího stavu nebo dokud Google nezmění fungování parametru udm=14.
Důležité upozornění: parametr udm=14 není oficiálně dokumentovaným přepínačem Googlu pro vypnutí AI. Jde o neoficiální trik, který využívá interní filtr webových výsledků. Na tento postup jako první upozornila technologická média včetně Ars Technica. V současnosti funguje, Google ho ale může kdykoli změnit nebo přestat podporovat.
Co tím získáte a o co přijdete
Získáte v podstatě takový Google, jaký jste znali před zavedením AI přehledů: stránku s textovými odkazy na weby, bez AI generovaného shrnutí v horní části výsledků. Reklamy samozřejmě zůstanou, takže nejde o přesnou kopii Googlu z roku 2015. Přesto je to jedna z nejbližších dostupných variant klasického vyhledávání založeného na „deseti modrých odkazech“.
Na druhou stranu přijdete o celou AI vrstvu vyhledávání. Nezobrazí se vám nejen automatická shrnutí nad výsledky, ale ani možnost navázat na ně hlubší konverzací v režimu AI přímo ve Vyhledávání. Pokud AI odpovědi občas využíváte jako rychlý rozcestník, budete si pro ně muset najít jiný způsob.
Počítejte také s tím, že nastavení budete pravděpodobně muset provést na každém zařízení zvlášť. Google má samostatné návody pro počítače, Android i iPhone a jeho dokumentace neslibuje, že se ručně přidaný vyhledávač s parametrem udm=14 automaticky synchronizuje mezi všemi zařízeními přihlášenými ke stejnému účtu.
Funguje to i mimo Chrome?
Ano, podobný postup lze využít i v dalších prohlížečích. Firefox od verze 140 umožňuje přidávat vlastní vyhledávací adresy, takže do něj můžete zadat stejnou URL s parametrem udm=14. Brave zase nabízí možnost ručně přidat vyhledávač pomocí adresy obsahující zástupný symbol
%s. Postup je tedy velmi podobný.
A co úplný přechod na jiný vyhledávač? Samozřejmě můžete začít používat DuckDuckGo, Ecosii nebo Brave Search. Pozor ale na to, že ani tyto služby už automaticky neznamenají vyhledávání zcela bez AI:
- DuckDuckGo nabízí volitelné funkce Search Assist a Duck.ai. K dispozici je ale také adresa noai.duckduckgo.com, která vypíná AI funkce a filtruje AI generované obrázky.
- Ecosia zobrazuje vlastní AI Overviews a AI Chat. U některých dotazů může uživatele automaticky přesměrovat do konverzace s AI.
- Brave Search nabízí funkce AI Answers a Ask Brave přímo ve svém vyhledávání.
Pokud v Chromu změníte výchozí vyhledávač, o přihlášení ke svému účtu Google nepřijdete. Přihlášení a výběr vyhledávače jsou na sobě nezávislé. Google ale upozorňuje, že některé funkce Chromu nemusejí být dostupné, pokud zvolený vyhledávač nepodporuje jejich fungování.
Proč to Google dělá a co říkají data
Google svůj postup obhajuje především čísly. Tvrdí, že na klíčových trzích, jako jsou USA a Indie, vedly AI Overviews u typů dotazů, při kterých se zobrazují, k více než 10% nárůstu používání vyhledávání. Firma zároveň uvádí, že na weby stále posílá miliardy kliknutí denně a že objem organické návštěvnosti zůstává meziročně relativně stabilní.
Nezávislá data ale naznačují, že situace nemusí být tak jednoznačná. Analýza Pew Research Center založená na téměř 69 tisících vyhledávání ukázala, že pokud se ve výsledcích objevilo AI shrnutí, uživatelé klikli na některý z tradičních odkazů pouze v 8 % případů. Bez AI shrnutí to bylo 15 %. Na odkazy přímo uvnitř AI přehledu klikli uživatelé dokonce jen v 1 % případů. Pro weby a tvůrce obsahu to znamená méně návštěvníků přicházejících z Googlu.
Jedna změna v nastavení prohlížeče vám tak může vrátit klasické vyhledávání bez AI přehledů. Nejde o oficiální vypínač od Googlu, ale o neoficiální řešení, které v současnosti funguje a zůstane aktivní, dokud ho sami nezrušíte nebo dokud Google nezmění způsob, jakým parametr udm=14 zpracovává. V době, kdy vám vyhledávač automaticky nabízí odpovědi, o které jste nežádali a které navíc mohou obsahovat chyby, jde o možnost, kterou stojí za to vyzkoušet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík