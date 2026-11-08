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Sparta uhrála v Plzni remízu. Oba góly padly v prvním poločase

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Fotbalisté Plzně ve šlágru 14. kola první ligy remizovali doma se Spartou 1:1. Obě branky padly už do přestávky, Pražany poslal v 17. minutě do vedení Jonatan Brunes, v šesté minutě nastavení úvodního dějství vyrovnal Prince Adu. Týmy se v nejvyšší soutěži rozešly smírně potřetí za sebou.
Sparta uhrála v Plzni remízu. Oba góly padly v prvním poločase

Sparta uhrála v Plzni remízu. Oba góly padly v prvním poločase

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 20:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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