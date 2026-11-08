Sparta uhrála v Plzni remízu. Oba góly padly v prvním poločase

Sparta uhrála v Plzni remízu. Oba góly padly v prvním poločasePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sparta uhrála v Plzni remízu. Oba góly padly v prvním poločaseZdroj: AC Sparta Praha
Článek byl publikován 08.11.2026 20:01
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