Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Británie vytvořila nové ostrovní území. Potom z něj vystěhovala obyvatele kvůli vojenské základně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Uprostřed Indického oceánu leží tropické ostrovy, jejichž obyvatelé po generace budovali vlastní domovy a komunitu. Osmého listopadu 1965 je Británie oddělila od Mauricia a vytvořila nové zámořské území. Následovalo nucené vystěhování a vznik strategické vojenské základny. Po desetiletích soudních sporů byla v roce 2025 podepsána dohoda o budoucnosti ostrovů, její provedení se však zadrhlo. Příběh Chagosu je proto stále nedokončený.
Británie vytvořila nové ostrovní území. Potom z něj vystěhovala obyvatele kvůli vojenské základně

Británie vytvořila nové ostrovní území. Potom z něj vystěhovala obyvatele kvůli vojenské základně

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 08.11.2026 19:20

Reklama
Další články z Kód Enigma
ANATOMIE MOCI #1: Trump přišel o Kongres, ale zůstává prezidentem. Co mu demokraté skutečně mohou překazit?
ANATOMIE MOCI #1: Trump přišel o Kongres, ale zůstává prezidentem. Co mu demokraté skutečně mohou překazit?
Indie přes noc zrušila bankovky tvořící 86 procent hotovosti. Velký experiment s penězi měl překvapivé výsledky
Indie přes noc zrušila bankovky tvořící 86 procent hotovosti. Velký experiment s penězi měl překvapivé výsledky

Osmého listopadu 2016 oznámil indický premiér, že dvě nejpoužívanější bankovky přestanou prakticky okamžitě...

Pod bahnem starověkých lázní čekalo 24 bronzových soch. Poklad ukázal, jak se Etruskové a Římané modlili u vody
Pod bahnem starověkých lázní čekalo 24 bronzových soch. Poklad ukázal, jak se Etruskové a Římané modlili u vody

Z horkého bahna v toskánském San Cascianu se vynořovaly tváře bohů, léčitelů a dávných návštěvníků...

Vynálezce přišel s deskou, kterou šlo kopírovat po tisících. Hudba se díky tomu přestěhovala do domácností
Vynálezce přišel s deskou, kterou šlo kopírovat po tisících. Hudba se díky tomu přestěhovala do domácností

V roce 1887 už lidé dokázali zvuk zaznamenat a znovu přehrát. Jenže záznam ještě nebyl samozřejmým...

Na Bílé hoře se bojovalo jen krátce. Rozhodující bitva ale změnila české země na celé generace
Na Bílé hoře se bojovalo jen krátce. Rozhodující bitva ale změnila české země na celé generace

Osmého listopadu 1620 se na návrší u Prahy střetla stavovská armáda s císařskými a ligistickými vojsky. Boj...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.