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Lawson kritizuje Leclerca a spomína jeho souboj s Albonem v GP2

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Závěrečná kola Velké ceny Brazílie přinesla pořádné napětí a intenzivní déšť. Krátce před koncem došlo k incidentu mezi Charlesem Leclercem a Liamem Lawsonem, který však proběhl bez vážnějších následků.
Lawson kritizuje Leclerca a spomína jeho souboj s Albonem v GP2

Lawson kritizuje Leclerca a spomína jeho souboj s Albonem v GP2

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 22:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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