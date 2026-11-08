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Placenou dovolenou socialismus nevynalezl. V roce 1925 už na ni existoval zákon

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Zákon z roku 1925 přiznával dotčeným zaměstnancům po roce práce šest dnů placené dovolené. Započítával i neděle a svátky, pro různé profese ale platila jiná pravidla.
Budova městských lázní ve Mšeně za prázdným venkovním bazénem.

Budova městských lázní ve Mšeně za prázdným venkovním bazénem.

Zdroj: Draceane / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 21:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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