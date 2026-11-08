Fotbalisté Plzně ve šlágru kola remizovali doma se Spartou 1:1

Fotbalisté Plzně ve šlágru kola remizovali doma se Spartou 1:1Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotbalisté Plzně ve šlágru kola remizovali doma se Spartou 1:1Zdroj: AC Sparta Praha
Článek byl publikován 08.11.2026 19:07
Americká společnost Westinghouse Electric Company působící v jaderné energetice zadala plzeňským strojírnám...
Odstartovalo hlasování o Alej roku. Do finále šestnáctého ročníku ankety se dostalo hned pět alejí z...
Bude to přesně dvacet let, co Plzeňský Prazdroj otevřel jednu z nejmodernějších stáčíren v Evropě. Kulaté...
Hned dva vařiče pervitinu v minulých dnech zatkli policisté z Plzně venkov. Muže ve věku 40 a 38 let...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Kraj na sociální služby pošle 50 milionů. Organizace potřebují dvojnásobek
- Škoda JS se může zapojit do mezinárodního dodavatelského řetězce Westinghouse
- Hlasování o Alej roku začalo. Plzeňský kraj jich reprezentuje pět
- Stáčírna Plzeňského Prazdroje otevřela před dvaceti lety. Výročí připomenou prohlídky