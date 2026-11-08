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Fotbalisté Plzně ve šlágru kola remizovali doma se Spartou 1:1

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Fotbalisté Plzně ve šlágru 14. kola první ligy remizovali doma se Spartou 1:1. Obě branky padly už do přestávky, Pražany poslal v 17. minutě do vedení Jonatan Brunes, v šesté minutě nastavení úvodního dějství vyrovnal Prince Adu.
Fotbalisté Plzně ve šlágru kola remizovali doma se Spartou 1:1

Fotbalisté Plzně ve šlágru kola remizovali doma se Spartou 1:1

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 19:07

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