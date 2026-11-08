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Nejen hokejoví fanoušci smutní. Zemřel bývalý trenér Motoru a oblíbený učitel

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Se smutnou zprávou včera přišel klub Banes Motor České Budějovice na svém facebooku. V téměř sto letech zemřel bývalý kondiční trenér a oblíbený středoškolský učitel.
Nejen hokejoví fanoušci smutní. Zemřel bývalý trenér Motoru a oblíbený učitel

Nejen hokejoví fanoušci smutní. Zemřel bývalý trenér Motoru a oblíbený učitel

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 19:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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