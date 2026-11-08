Černý ještřáb sestřelen: Úprava jména kvůli tlaku Pentagonu a toulaví psi před kamerou, které si členové štábu osvojili

Černý jestřáb sestřelen, FOTO: © 2001 Columbia Pictures, distr. TV Nova Černý jestřáb sestřelen, FOTO: © 2001 Columbia Pictures, distr. TV Nova Černý jestřáb sestřelen, FOTO: © 2001 Columbia Pictures, distr. TV Nova Černý jestřáb sestřelen, FOTO: © 2001 Columbia Pictures, distr. TV Nova Černý jestřáb sestřelen, FOTO: © 2001 Columbia Pictures, distr. TV Nova
Ve válečném dramatu Černý jestřáb sestřelen z roku 2001 roztrhne vojáka zásah z raketometu vejpůl. Zranění bylo ve skutečnosti mnohem drastičtější a vojáka držela pohromadě jen páteř. Režisér Ridley Scott ale scénu zmírnil, protože nevěřil, že by diváci takové realitě v kině uvěřili. Změna jména kvůli zločinu
V roce 1993 zamíří elitní americké jednotky do somálského Mogadiša. Jejich původním úkolem je unést klíčové důstojníky místního diktátora a oslabit tak probíhající občanskou válku. Po sestřelení dvou vrtulníků se ovšem blesková akce mění v krvavý boj o přežití. Vojáci, mezi kterými bojují seržant Matt Eversmann (Josh Hartnett) a specialista Grimes (Ewan McGregor), zůstanou uvězněni hluboko v nepřátelském území. Záchranné konvoje se k nim musí za cenu obrovských ztrát teprve probojovat.
Ewan McGregor hraje úředníka Grimese, který ve skutečnosti neexistoval. Postava vychází z reálného vojáka Johna Stebbinse, jenž za své činy v bitvě získal Stříbrnou hvězdu. Stebbins byl ale v roce 2000 odsouzen na třicet let do vězení za zneužívání dětí. Pentagon proto na filmaře vyvinul tlak, aby jeho jméno ve scénáři raději upravili.
Jmenovky na helmách nedávaly smysl
Do role velitele Delta Force tvůrci původně zvažovali Russella Crowea. Ten ale musel nabídku odmítnout, protože už točil drama Čistá duše. Režisérovi Ridleymu Scottovi nicméně doporučil svého australského kolegu Erica Banu, pro kterého účast na snímku znamenala debut v americkém filmu.
Americké vojáky nakonec z velké části ztvárnili cizinci, kromě Australana Bany například Skot McGregor a Angličané Tom Hardy a Orlando Bloom. Aby se v nich diváci po nasazení uniformy vůbec orientovali, nechal jim režisér napsat na helmy příjmení. Jde o historickou nepřesnost, kterou Scott obětoval ve prospěch srozumitelnosti.
Skuteční piloti přehrávali vlastní záchranu
Získat pro natáčení armádní stroje nebylo jednoduché a jednání se táhla celý měsíc. Režisér už si dokonce jako zálohu připravil německé helikoptéry Huey, které chtěl přebarvit načerno, přestože skutečným Black Hawkům nejsou podobné. Ministerstvo obrany nakonec dalo projektu zelenou a poslalo na plac skutečné vrtulníky i s posádkami z pluku speciálních operací.
Mnozí piloti v kokpitech tak byli veterány z opravdové mogadišské bitvy. Pilot Keith Jones si před kamerou dokonce zopakoval svou vlastní záchrannou akci, za kterou v Somálsku dostal medaili. Samotný pád vrtulníku pak tvůrci natočili s reálným strojem a počítačové triky nasadili až ve chvíli, kdy rotory narazí do země.
Ztráta sluchu a reální toulaví psi
Při natáčení přestřelek herec Ewen Bremner dočasně částečně přišel o sluch. Autentičnost zvukové stopy filmaři posílili také tím, že do rádiové komunikace zamíchali nahrávky z probíhající reálné bitvy. Na monitorech na velitelství se navíc objevují historické satelitní snímky tehdejšího bojiště.
Do záběrů neustále vnikali místní toulaví psi. Ridley Scott je v materiálu ponechal, protože podle něj dokreslovali atmosféru rozvráceného města. Členové štábu si nakonec osm psů osvojili a odvezli si je s sebou domů do Spojených států. Válečné drama Černý jestřáb sestřelen uvede TV Nova v neděli 8. listopadu ve 23:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).