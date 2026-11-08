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Mercedes je znovu mistrem mezi konstruktéry. Wolff neskrýval hrdost

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Mercedes v Brazílii zpečetil svůj devátý titul v Poháru konstruktérů a vyrovnal se Williamsu na třetím místě historického žebříčku. Přestože George Russell a Andrea Kimi Antonelli tentokrát nedosáhli na stupně vítězů, jejich čtvrté a páté místo k zisku titulu stačilo. Toto Wolff neskrýval hrdost a přiznal, že vyrovnání s legendárním Williamsem pro něj znamená mimořádný úspěch.
Velká cena Brazílie rozhodla. Mercedes získal titul v Poháru konstruktérů a Toto Wolff neskrýval hrdost.

Velká cena Brazílie rozhodla. Mercedes získal titul v Poháru konstruktérů a Toto Wolff neskrýval hrdost.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 20:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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