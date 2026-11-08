Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nové meteostanice i kamery. Jablonec modernizuje varovný a informační systém

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do konce příštího roku by měl mít Jablonec zmodernizovaný varovný a informační systém. Celkové náklady jsou necelých 19 milionů korun a město pak bude moci rychleji reagovat na krizové situace.
Nové meteostanice i kamery. Jablonec modernizuje varovný a informační systém

Nové meteostanice i kamery. Jablonec modernizuje varovný a informační systém

Zdroj: Liberecký kraj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 18:58

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Jablonečtí fotbalisté v lize remizovali doma 0:0 s Mladou Boleslaví
Jablonečtí fotbalisté v lize remizovali doma 0:0 s Mladou Boleslaví
Hřebeny Krkonoš hlásí třetí návštěvnicky nejsilnější léto od začátku měření
Hřebeny Krkonoš hlásí třetí návštěvnicky nejsilnější léto od začátku měření

Návštěvnost krkonošských hřebenů letos od července do září dosáhla přibližně 518.000 průchodů na...

Tragédie v Doksech. Při nočním požáru zemřeli dva lidé
Tragédie v Doksech. Při nočním požáru zemřeli dva lidé

Dva mrtvé si vyžádal požár v Doksech. Hořelo v bývalém hospodářském objektu poblíž zámku v Doksech. Pro...

Slovan pořídil speciální lampy. Mají pomoci s kvalitou trávníku
Slovan pořídil speciální lampy. Mají pomoci s kvalitou trávníku

Majitel Slovanu Ondřej Kania několikrát mluvil o potřebě vylepšit na hlavním stadionu U Nisy trávník. V...

OC Plaza v Liberci koupila skupina Victory Holding. Připravuje změny
OC Plaza v Liberci koupila skupina Victory Holding. Připravuje změny

Obchodní centrum Plaza Liberec koupila investiční skupina Victory Holding. Uvedl to server Seznam Zprávy na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.