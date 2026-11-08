Váš telefon i reproduktor vás neustále odposlouchávají. Vypněte to v nastavení, ať neslyší více, než má

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Telefony i chytré reproduktory s aktivním hlasovým asistentem naslouchají okolí, čekají na aktivační frázi typu „Hey Google“, „Hey Siri“ nebo „Alexa“.
Přenosný reproduktor a chytrý telefon

Přenosný reproduktor a chytrý telefon

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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