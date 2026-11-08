Vanilkové pudinkáče podle jednoduchého receptu: Jemné buchty, které se hodí ke snídani i odpolední kávě

Pudinkáče patří k pečivu, které jsem dlouho brala jako čistě pekařskou záležitost. Člověk projde kolem výlohy, z ní jde vůně kynutého těsta a vanilky, a předsevzetí, že dneska opravdu nic nekoupí, je pryč. Pak jsem je jednou zkusila doma. A od té doby se na ty v pekárně spíš jen podívám, protože domácí verze má něco navíc. Krém je poctivější, těsto čerstvě voní a v bytě je najednou směs pekárny, nedělního rána a trochu i dětství.
Výsledek mě překvapil víc, než jsem čekala. Pletýnky na první pohled vypadají jako práce pro někoho trpělivějšího, ale není to žádná věda. Přehnout, překřížit, konec schovat dospodu. Po pár kusech už ruce jedou samy. Rozhodují hlavně dvě věci: těsto musí dostat čas pořádně vykynout a krém musí být před plněním studený a pevný. Vlažný by z pečiva utekl dřív, než byste ho stihli posypat cukrem. U nás šestnáct kusů většinou nevydrží ani do večera, někdy mizí ještě z mřížky. pudink
Osvědčilo se mi tohle: Pudinkový krém udělejte hned na začátku a dejte ho alespoň na 30 minut do lednice, teprve pak ho šlehejte s máslem. Máslo by mělo mít stejnou teplotu jako pudink, tedy pokojovou, jinak se krém snadno srazí a místo hladké náplně vzniknou hrudky. Povrch pudinku při chladnutí zakryjte potravinářskou fólií tak, aby se ho přímo dotýkala. Škraloup se pak nevytvoří. Recept na nadýchané domácí pudinkáče s vanilkovým krémem
Z uvedeného množství upečete
16 kousků, každý zhruba 10 cm dlouhý. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Počet kusů: 16 Ingredience k přípravě
Kynuté těsto: 400 g hladké mouky 250 ml mléka (vlažného) 20 g čerstvého droždí 10 lžiček cukru (2 lžičky do kvásku, zbytek do těsta) 200 ml oleje 3 žloutky špetka soli
Vanilkový máslový krém: 3 vanilkové pudinky (prášek) 750 ml mléka 3 vanilkové cukry 5 až 6 lžic cukru moučky (plus trochu na závěrečné pocukrování) 180 g másla (pokojové teploty)
Dokončení: Postup přípravy lahodných pudinkáčů z kynutého těsta
1. Nejdřív přijde na řadu kvásek. Do menší misky rozdrobte
droždí, přisypte 2 lžičky cukru a přilijte trochu vlažného mléka z připraveného množství. Zamíchejte a nechte asi 10 minut stát někde v teple. Kvásek by měl začít pěnit a typicky vonět po droždí. Když se ani nehne, bývá problém ve starém droždí, tady se vyplatí začít znovu.
2. Do větší mísy dejte
mouku, sůl, zbytek cukru, žloutky, olej, zbývající vlažné mléko a nakonec i vzešlý kvásek. Vypracujte hladké těsto, ručně nebo v robotu s hnětacím hákem. Bude trochu lepivé, to je v pořádku. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto kynout na teplém místě zhruba 60 minut, dokud viditelně nezdvojnásobí objem. Během kynutí si uvařte pudinkový krém
3. Z
750 ml mléka odlijte menší část do misky a rozmíchejte v ní tři sáčky pudinkového prášku. Zbytek mléka zahřejte s vanilkovými cukry a cukrem moučkou k varu. Potom přilijte rozmíchaný pudink a za stálého míchání vařte, až směs zhoustne. Hotový pudink zakryjte fólií položenou přímo na povrch a nechte ho úplně vychladnout, ideálně v lednici.
4. Když je pudink studený a
máslo má pokojovou teplotu, vyšlehejte máslo do pěny. Pudink do něj přidávejte postupně, po lžících, ne celý najednou. Šlehejte tak dlouho, až vznikne hladký a lehce lesklý krém. Pak ho vraťte do lednice, ať do plnění zůstane pevný.
5. Vykynuté těsto vyklopte na lehce pomoučněnou pracovní plochu. Oddělujte menší kousky a z každého vyválejte
váleček o průměru přibližně 1 cm a délce asi 20 cm. Váleček přeložte napůl, čímž vzniknou dva prameny. Ty přes sebe přepleťte a konec zasuňte dospodu, aby se pletýnka při kynutí nerozjela.
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6. Pletýnky skládejte na plech vyložený pečicím papírem. Nedávejte je těsně k sobě, při druhém kynutí a potom v troubě ještě nabydou. Přikryjte je utěrkou a nechte dalších
15 až 20 minut odpočívat.
7. Troubu předehřejte na
200 stupňů. Těsně před pečením potřete pletýnky rozšlehaným vejcem, díky tomu chytí pěknou zlatohnědou barvu. Pečte přibližně 15 minut. Hotové jsou ve chvíli, kdy jsou svrchu zlaté a při poklepání zespodu zní dutě.
8. Upečené pečivo přesuňte na mřížku a nechte ho
zcela vychladnout. Tady se nevyplatí spěchat. Teplé pletýnky by krém rozpustily a náplň by začala vytékat ven. Studené kusy pak podélně rozřízněte ostrým nožem zhruba do dvou třetin výšky.
9. Krém dejte do cukrářského sáčku s hladkou nebo hvězdicovou špičkou a každou pletýnku naplňte pořádnou dávkou. Když sáček nemáte, vystačíte si i s pevným zipovacím sáčkem, kterému ustřihnete roh. Hotové pudinkáče poprašte
moučkovým cukrem a můžete podávat. Foto: Cooky.cz, Pudinkáče s krémem Tipy redakce: Teplota mléka do kvásku: Mléko má být jen vlažné. Nejjednodušší kontrola je na vnitřní straně zápěstí: má hřát příjemně, ne pálit. Příliš horké mléko droždí zničí a těsto pak nevykyne. Varianta bez čerstvého droždí: Místo 20 g čerstvého droždí lze použít 7 g sušeného instantního droždí. Přimíchává se rovnou do mouky, kvásek se nepřipravuje, takže se postup zkrátí asi o deset minut. Skladování: Naplněné pudinkáče chutnají nejlépe v den upečení. Pokud mají zůstat do druhého dne, uložte je do uzavřené nádoby v lednici, protože krém obsahuje máslo. Před podáváním jim dejte chvíli při pokojové teplotě, aby těsto nebylo studené a zbytečně tuhé. Obměna krému: Vanilkový pudink můžete vyměnit za čokoládový nebo karamelovo-vanilkový. Postup zůstává stejný, chuť se ale změní dost výrazně. Čokoládová varianta mívá u dětí dokonce ještě větší úspěch než klasika.
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Zdroj:
Jaroslava Fišarová