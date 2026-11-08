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Vanilkové pudinkáče podle jednoduchého receptu: Jemné buchty, které se hodí ke snídani i odpolední kávě

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Pudinkáče jsou kynuté pletýnky plněné vanilkovým máslovým krémem, které voní po celém bytě a u nás doma zmizí ještě teplé. Recept na 16 kusů zvládnete za dvě hodiny a suroviny vyjdou přibližně na 120 Kč.
Obrázek na recept na pudinkáče

Obrázek na recept na pudinkáče

Zdroj: Foto: Jaroslava Fišarová, recept na pudinkáče
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 23:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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