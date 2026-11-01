Skládací iPhone Duo v problémech, dotykový MacBook a nové GPT-6.1: To nej z týdne #44

Přinášíme pravidelný souhrn toho nejzajímavějšího, co se v uplynulém týdnu objevilo na Dotekománii. Zde je přehled klíčových událostí a zpráv na jednom místě.
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Apple prý zvyšuje objednávky skládacího iPhonu Duo o 44 %
O iPhone Duo je obrovský zájem. Termíny dodání se během pár hodin od spuštění předobjednávek posunuly až na leden. Apple podle nové zprávy reaguje a navyšuje objednávky u dodavatelů o 44 %. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: gsmarena.com
Google Mapy v Apple CarPlay dostávají Gemini. Navigaci nově můžete ovládat pomocí AI
Gemini pro Google Mapy v rámci aplikace pro automobily bylo dostupné prozatím pouze pro Android Auto. Skvělou zprávou je, že se AI asistence pro Mapy od Googlu rozšiřuje také do Apple Car Play. Díky tomu uživatelé budou moci využívat hlasového AI asistenta a plánovat s ním své cesty, vyhledávat místa, nebo hlásit dopravní nehody aniž by se museli dotknout displeje. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: GPT-Images
iPhone Duo se potýká s prvními problémy. Uživatelé reportují praskající displej v místě ohybu
První skládací iPhony Duo se teprve dostávají k zákazníkům a už se objevují také první zprávy, které reportují sami novopečení majitelé, kteří si stěžují na práskání displeje v místě ohybu. Jeden z majitelů dokonce tvrdí, že mu displej praskl po méně než 20 otevřeních. Zatím ale není jasné, zda jde o ojedinělé případy, nebo se bude jednat rozsáhlejší výrobní problém. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Apple
Apple vydává iOS 27.2: Podpora SynthID a novinka pro iPhone Duo
Po vydání nového iPhonu Duo sice Apple uvolnil drobnou aktualizaci, ale až nyní zde máme něco plnohodnotnějšího. Aktuálně na iPhony míří iOS 27.2. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
OpenAI kupuje startup Orchestra Bio. Umělá inteligence má pomoci urychlit vývoj nových léků
OpenAI pokračuje v expanzi, kdy dokazuje, že nechce působit pouze v oblasti poskytování generativní a agentní AI, ale představuje své ambice i v dalších oblastech. Společnost nedávno oznámila akvizici biotechnologického startupu Orchestra Bio, který vyvíjí AI technologie pro řízení výzkumu a vývoje léčiv. OpenAI chce propojit Orchestra Bio se svou platformou Rosalind. Ta se zaměřuje na vědecký výzkum v oblasti biologie a medicíny. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: futurumgroup
Redmi K100 doplňuje sérii: Snapdragon 8 Elite a 10 000mAh baterie v hlavní roli
Před dvěma měsíci jsme se dočkali uvedení Redmi K100 Pro a Max, ale bez základního modelu. Až nyní společnost představila Redmi K100. Sice má slabší specifikace, ale i tak se řadí do vyšší střední třídy. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Redmi
Tísňové volání nové generace: Dispečink uvidí živý obraz přímo z místa události
V nouzových situacích mnohdy záleží na dostupných informacích. Čím přesnější data mají záchranné složky, tím lépe a efektivněji mohou pomoci. Ještě před nějakou dobou jste museli v krizové situaci dispečinku sdělit velmi přesnou polohu na základě vlastního pozorování. Dnes tato data umí mobilní telefony poskytnout samy v zabezpečené formě přes systém NG-SOS („Tísňové volání nové generace“). Nově se přidává podpora pro Emergency SOS Live Video. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Nadace Vodafone
Apple láme tradice: MacBook Pro přichází s dotykovým displejem a Dynamic Island
Už v roce 2010 tvrdil Steve Jobs, že MacBook s dotykovým displejem jednoduše nefunguje a je to ergonomicky příšerné. O čtyři roky později uvedl Craig Federighi, že takové zařízení nevznikne. Dokonce John Ternus, současný CEO, uvedl v roce 2021, že nejlepším počítačem s dotykovým displejem je iPad a nebylo potřeba to měnit. Po pár letech zde máme obrat o 180° a na světlo světa přichází MacBook s dotykovým displejem. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Apple
OpenAI představuje GPT-6.1 Terra. Nový model je rychlejší, přesnější a o 50 % levnější
OpenAI oznámilo rozšíření rodiny modelů GPT-6 o novinku GPT-6.1 Terra, která má nahradit dosavadní model GPT-5.6 Terra. Nový model má vylepšit především rychlost, práci s počítačem a vizuální analýzu. Podle společnosti přináší GPT-5.6 Terra výrazně lepší výsledky ruku v ruce s nižšími náklady a mohl by se stát zajímavou volbou pro automatizaci každodenních pracovních úkolů. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
Opera představuje WebAI. Umělá inteligence poběží přímo v prohlížeči bez připojení ke cloudu
Opera a její prohlížeč není mezi uživateli tak hojně zastoupený, ale čím se liší od ostatních, jsou praktické funkce a různé vychytávky, které v mnoha ohledech dokáží usnadnit používání a práci s webem. Společnost nyní přichází s novou technologií WebAI, která umožní provozovat modely umělé inteligence přímo v internetovém prohlížeči Opera. Uživatelé tak nebudou závislí jednak na internetovém připojení a nebudou muset odesílat data na vzdálené servery a platit předplatné cloudových AI služeb. Veškeré zpracování dat může probíhat lokálně na jejich počítači, což by mělo přinést především větší kontrolu nad soukromím. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Opera
Mapy od Seznamu dostávají dvě užitečné novinky
Po nějaké době zde máme viditelnější novinky v české službě Mapy.com od Seznamu. Nečekejte nic zásadního, i tak vás asi dvě vylepšení mile potěší. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Mapy.com
WhatsApp přidává čtyři novinky: Snadnější správa skupin a pokročilé filtrování
Vývojáři aplikaci a platformu WhatsApp postupně upravují a testují funkce. Sem tam se dočkáme většího oznámení novinek, které okamžitě míří do stabilních verzí. Tentokrát jsme se dočkali čtyř modifikací. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: WhatsApp
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Budoucnost Tesco Mobile po akvizici: Generální ředitel uklidňuje zákazníky
V pátek 30. října bylo oznámeno, že nizozemská společnost Ahold Delhaize kupuje Tesco v ČR a na Slovensku za 1,7 miliardy eur, tedy cca 41,4 miliardy korun. Zatím došlo na oznámení a samotná akvizice je v procesu. Než bude dokončena, nic se nemění a české Tesco je pod britskou matkou. Hned nás ale napadlo, co se stane s Tesco Mobile. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Trh se SoC se propadl o 21 %, číslem jedna je stále Mediatek
Trh nejen se smartphony zažívá těžké časy, hlavně tedy kvůli cenám operačních pamětí a úložišť. Má to ale i dopad na samotné prodeje mobilů a také mobilních procesorů, tedy spíše SoC (System on a Chip). Tento segment bude mít jeden z nejtěžších roků za poslední dobu. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Předchozí týden: Falešný WhatsApp v oběhu, nová ochrana v Chrome a satelitní konkurence Starlinku: To nej z týdne #43