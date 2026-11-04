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Apple a otazníky nad provozem Siri AI: Náklady mohou přinést limity

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Dnes můžeme vidět AI nálepku na všem, ale pokud jde o skutečné služby s agentními schopnostmi, tak se musíme také bavit o nákladech. Společnosti utrácejí...
Apple a otazníky nad provozem Siri AI: Náklady mohou přinést limity

Apple a otazníky nad provozem Siri AI: Náklady mohou přinést limity

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 05:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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