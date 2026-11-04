Apple a otazníky nad provozem Siri AI: Náklady mohou přinést limity

Apple a otazníky nad provozem Siri AI: Náklady mohou přinést limityPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Apple a otazníky nad provozem Siri AI: Náklady mohou přinést limityZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 04.11.2026 05:13
Operační systém Wear OS od Googlu pro hodinky nemá komplikované prostředí a změn nebývá tak moc. Většinou...
Aktuální modelová řada M100 se nenápadně rozšířila o jednoho zástupce. Firma Redmi do ní zařadila zařízení...
Velké obchody s aplikacemi mají svá pravidla pro vývojáře, kteří je musí dodržovat, jinak může dojít k...
Mnozí lidé ani nemají zapnuté zálohování souborů do cloudu a pak se občas diví, že o všechna data přijdou....
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Windows Terminal vypadá jako přežitek z minulého století. Ale kdo zná 20 příkazů, zvládne věci, na které nestačí ani nastavení
- Google Drive vám poslouží jako záloha na všechno a 15 GB máte zdarma. Nemusíte se omezovat na fotky a dokumenty
- Tesla Cybercab nemá volant ani pedály a přesto už jezdí po ulicích. Úřady až teď řeší, jestli je to vůbec legální
- Zastavte otravné spamové hovory na jakémkoliv telefonu. Apple i Google mají funkce, které vás před nimi uchrání