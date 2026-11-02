O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátky

O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátkyZdroj: O2
Článek byl publikován 02.11.2026 11:47
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