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O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátky

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První se pochlubil T-Mobile se svou vánoční kampaní a nyní zde máme oznámení první fáze od O2. I v tomto případě cílí hlavně na nákup...
O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátky

O2 spouští vánoční kampaň: sází na slevy telefonů a nákupy na splátky

Zdroj: O2
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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