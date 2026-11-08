„Neumí bránit,“ zní na Dioufa z tribun. Rekordní prodej Slavie si přesto hlídají dva velkokluby

- Senegalský novinář Khadim Diakhaté tvrdí, že oba kluby kontaktovaly Dioufova agenta kvůli letnímu přestupovému oknu.
- Slavia ho v červenci 2025 prodala do West Hamu za 22 milionů eur, což byl rekordní prodej z české ligy.
- Brentford za něj letos v srpnu zaplatil zhruba 40 milionů liber včetně bonusů.
- V novém dresu odehrál zatím sedm soutěžních zápasů a v Premier League jen jeden celý.
Telefon agenta zvoní z Londýna i Liverpoolu
Jednadvacetiletý levý bek El Hadji Malick Diouf nemá v Brentfordu jisté místo v sestavě. Jeho jméno se přesto objevilo v plánech dvou nejslavnějších anglických adres. Informaci přinesl senegalský novinář Khadim Diakhaté z webu dsports.sn, jednoho z největších sportovních médií v zemi.
„Chelsea a Liverpool projevily o Dioufa zájem. Podle našich informací jsou už v kontaktu s jeho agentem kvůli nadcházejícímu letnímu přestupovému oknu,“ napsal na síti X.
Není to poprvé, co se rodák z Dakaru ocitl v hledáčku evropského velkoklubu. V květnu se mluvilo o zájmu Manchesteru United. Pro Liverpool, jehož kapitán se po víkendové porážce s Arsenalem pustil do rozhodčích, by šlo o posilu pro příští sezonu.
Eskalátor, který jede jen nahoru
Dioufova kariéra připomíná jízdu bez zastávek. Z norského Tromsø přišel v zimě 2024 do Slavie a za osmnáct měsíců v Edenu pomohl k mistrovskému titulu. Trenér Jindřich Trpišovský o něm mluvil jako o výjimečném hráči.
V červenci 2025 odešel za 22 milionů eur do West Hamu a překonal tím rekord české ligy. Na Ostrovech odehrál 32 zápasů a připsal si pět asistencí, s Kladiváři ale spadl do Championship. V Premier League ho proto podržel Brentford, který mu dal pětiletou smlouvu. Edenu z tohoto obchodu podle webu inFotbal přiteklo dalších zhruba 68 milionů korun. Podobnou cestu do Anglie zvažoval v létě i Tomáš Holeš, o kterého se zajímalo Coventry.
„Je to hráč, který přesně zapadá do našeho ideálního věkového profilu a stále má velký prostor pro další rozvoj,“ uvedl při jeho příchodu pro klubový web trenér Brentfordu Keith Andrews.
Tribuna se mračí, trh se usmívá
Realita v Brentfordu je zatím skromnější. Diouf naskočil do pěti ligových duelů, většinou jako střídající hráč. Celý zápas odehrál jen jednou.
Fanoušky naštvala hlavně minulá porážka 2:3 se Sunderlandem v Ligovém poháru. „Malick Diouf je čtyřicetimilionový obránce, který neumí bránit,“ vzkázal pro BBC fanoušek Michael Johnston.
Velké kluby ale nakupují i budoucnost. Diouf má na kontě pětadvacet startů za Senegal a se svou zemí si zahrál finále Afrického poháru národů. Slavia mezitím ve středu podlehla Arsenalu, s nímž nevyhrála ani v jednom z předchozích pěti soutěžních duelů. Na Anfieldu nebo na Stamford Bridge se teď možná hraje o kluka, kterého v Edenu ještě nedávno brousili.
Diakhaté mluví o létě. Diouf tak má zhruba osm měsíců, aby tribuny v Brentfordu přesvědčil, že telefonáty z Londýna a Liverpoolu nejsou omyl.