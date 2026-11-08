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„Neumí bránit,“ zní na Dioufa z tribun. Rekordní prodej Slavie si přesto hlídají dva velkokluby

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Dennívýzva
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Minulý týden ho fanoušci Brentfordu po vyřazení z Ligového poháru označili za obránce, který neumí bránit. O pár dní později přišla ze Senegalu zpráva, že o bývalého slávistu Malicka Dioufa stojí Chelsea a Liverpool.
„Neumí bránit,“ zní na Dioufa z tribun. Rekordní prodej Slavie si přesto hlídají dva velkokluby

„Neumí bránit,“ zní na Dioufa z tribun. Rekordní prodej Slavie si přesto hlídají dva velkokluby

Zdroj: West Ham United FC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 21:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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