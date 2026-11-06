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Google uvádí Gemini Omni 1.2 Flash: Delší videa a nižší cena

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Co by to byl za týden, kdyby nedošlo na představení nějaké nové verze AI služby či modelu. Google se nyní pochlubil s Gemini Omni 1.2...
Google uvádí Gemini Omni 1.2 Flash: Delší videa a nižší cena

Google uvádí Gemini Omni 1.2 Flash: Delší videa a nižší cena

Zdroj: Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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