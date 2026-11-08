Miroslav Táborský slaví 67 let. Po střelbě téměř ohluchl, lékaři mu pak při kontrole našli rakovinu

Miroslav Táborský a manželka Kateřina. FOTO: NextFoto.cz Miroslav Táborský a manželka Kateřina. FOTO: NextFoto.cz Miroslav Táborský a manželka Kateřina. FOTO: NextFoto.cz Miroslav Táborský a manželka Kateřina. FOTO: NextFoto.cz Miroslav Táborský a manželka Kateřina. FOTO: NextFoto.cz Miroslav Táborský a manželka Kateřina. FOTO: NextFoto.cz Miroslav Táborský a manželka Kateřina. FOTO: NextFoto.cz Miroslav Táborský a manželka Kateřina. FOTO: NextFoto.cz Miroslav Táborský a manželka Kateřina. FOTO: NextFoto.cz
Miroslav Táborský v pondělí oslaví 67. narozeniny a hraní si i po desítkách let užívá naplno. Cesta k vysněné profesi se mu zpočátku komplikovala, na divadelní fakultu ho vzali až na čtvrtý pokus. Dnes na jevišti vystupuje se svou ženou a má za sebou obrovské štěstí v podobě náhodně odhalené nemoci, na kterou se přišlo po návštěvě střelnice. Na školu se dostal až napočtvrté
K divadlu a filmu ho to vždycky táhlo, komise na DAMU mu ale zpočátku nepřála. Třikrát ho nevzali. V mezičase proto studoval fyziku a základy techniky na pedagogické fakultě a štěstí se na něj usmálo až napočtvrté. Po absolutoriu získal angažmá v Kladně a brzy si ho všimli filmoví i televizní režiséři. Díky výraznému vzhledu mu velmi často připadly role záporáků.
Filmaři ho obsazovali také do zahraničních trháků jako Hostel nebo Kletba bratří Grimmů. Loni v rozhovoru vzpomínal, jak kdysi na zájezdu v Polsku vydělal svůj první divadelní milion. Dostal totiž diety na dva dny v tehdejších polských zlotých. S bankovkami se hned vyfotil s tím, že má v ruce svůj první milion v životě. Úplně nejvíc peněz ho ale stálo bydlení v Praze, protože pro nepražáka bylo dříve těžké si vlastní byt pořídit.
V osobním životě mu dělá společnost manželka Kateřina. Kariérní cestu měli docela podobnou, na loutkoherectví se dostala až napotřetí. Dlouho byli jen kamarádi. Sám s úsměvem říkal, že nějakou dobu vůbec netušil, jestli už spolu chodí. Nakonec jim to vyšlo a jsou manželé přes třicet let. Mají syny Dominika a Radovana, starší je manažerský typ, mladší se věnuje kameře.
Rakovinu tlustého střeva odhalila kontrola sluchu
Žena mu byla velkou oporou v době, kdy mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Na nemoc se přitom přišlo naprostou náhodou. Jednoho dne zašel na střelnici, kde po střelbě téměř ohluchl. Vyrazil proto za doktorem. Pečlivý lékař mu kromě sluchu udělal také kompletní preventivní prohlídku a našel nádor. Vše se podchytilo v začátku, stačila jen operace a vyhnul se chemoterapii.
Když mají oba volno, utíkají z Prahy do přírody. Na Šumavě kousek od Nové Pece mají chalupu, kterou během pandemie zrekonstruovali. Dali ji do takového stavu, aby je údržba s přibývajícím věkem tolik nebolela. Přímo na dohled mají Plešné jezero a nejvyšší horu české části Šumavy Plechý. Nahoru si vyjde klidně i vícekrát za rok. Dříve jezdil závody na horských kolech, takže si z jezera udělal dobrý tréninkový bod.
Bolek Polívka si utahoval z jeho talentu
Od roku 2011 působí v pražském Divadle Járy Cimrmana. V mládí prý často poslouchal hry z magnetofonových pásek a vůbec první slyšená nahrávka byla Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Z naprosto odlišného divadelního prostředí se musel naučit přesný žánr a zvyknout si na specifický styl. Po jednom představení za ním dokonce přišel do šatny
a v legraci mu řekl, že si myslel, že má talent. U Cimrmanů našel krásné zázemí. Doma s manželkou občas používají známé hlášky. Když třeba něco nemohou najít, řeknou si: Bolek Polívka „Neschovali se, děti, umřeli.“
Se svou ženou vystupuje také v Divadle v Řeznické. Ve hře Relativita hraje Alberta Einsteina a jeho žena Kateřina dostala roli Einsteinovy služebné. Pro inscenaci byla speciálně najatá kostýmní výtvarnice, děj se totiž odehrává v padesátých letech minulého století. Coby režisér si na jeviště prosadil paruku a knír, bez kterých si Einsteina zkrátka nedokázal představit. Společně pracovali také pro televizi. V roce 2024 točili dokumentární cyklus Technické klenoty. Tým se skládal převážně z rodiny. Na kameru natáčel syn, snacha se starala o produkci a manželka řešila masky s kostýmy.
Cizí kolega z českého dabingu nadšený nebyl
Vedle jeviště a televize často natáčí audioknihy a dabing. Český hlas půjčil například Györgymu Cserhalmimu v úspěšném filmu Želary z roku 2003. Nabídku dostal ve studiu u úplně jiné práce. Režisér Ondřej Trojan ho tehdy slyšel a rovnou se ho zeptal, co dělá další tři dny. Sám se do role vžil, maďarský kolega ale prý nadšený nebyl, když českou verzi slyšel na premiéře.
V roce 2025 přijal hostující roli v několika dílech seriálu Ulice, kde si zahrál Stanislava Pilného. Do seriálů bez konce se dříve zrovna nehrnul. Vadilo mu, že na začátku netuší, kam postava směřuje a jak vůbec skončí. V Ulici ale dostal příběh pevně uzavřený do několika dnů. Loni se objevil také v seriálu Milionáři. Zahrál si policistu Štěpánka, který se snaží vypátrat otce dítěte své dcery a podezírá úplně každého muže.
Ve skutečném životě by s případnou velkou výhrou naložil prakticky a splatil by závazky, které má. K hazardu prý ale blízko nemá. Jeho maminka si neustále kupovala losy a plánovala útratu, jemu se tahle vášeň vyhnula. V tombole jednou vyhrál luxusní auto na tři dny, lístky ale kupuje spíš z pocitu podpory dané akce.
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