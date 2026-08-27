Xiaomi uvádí Redmi Note 17 Pro Max 5G s obří baterií a odolností IP69Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Xiaomi uvádí Redmi Note 17 Pro Max 5G s obří baterií a odolností IP69
Ve zkratce: Nové hodinky Garmin fenix 9 a 9 Pro přinášejí jasnější AMOLED displeje, safírové sklíčko v...
Uběhl více než měsíc od posledních spekulací kolem modelu Redmi 17C 5G a vyhlížený telefon v tichosti právě...
Po nějaké době zde máme oznámení Applu kolem představení dalších novinek v oblasti mobilů a příslušenství....
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