Na Androidech se objevila záhadná aplikace bez ikony. Nemažte ji, je od Googlu a má vám pomoci s problémy

Vypadá to jako klasický varovný signál: aplikace, kterou jste si nenainstalovali, nemá ikonu, nemá žádné rozhraní a běží na pozadí. Přesně tak se chová malware, jenže v tomto případě jde o pravý opak. Android Pulse je systémová diagnostická komponenta od Googlu, jejímž úkolem je hledat anomálie ve spotřebě klíčových systémových prostředků vašeho telefonu. Jinými slovy, má odhalovat situace, kdy vám něco neobvykle vybíjí baterii, zatěžuje procesor nebo zabírá paměť. Paradox je nasnadě: Google chtěl distribuovat diagnostický nástroj bez čekání na velkou systémovou aktualizaci, ale uživatelsky ho naservíroval způsobem, který v lidech vzbudil přesně tu paniku, proti které má nástroj chránit.
Co přesně je Android Pulse a jak víme, že je legitimní
Aplikaci jako první veřejně popsalo 9to5Google 22. srpna 2026, když si redakce všimla prázdného čtverce v seznamu aktualizací na svých Pixelech. Položka bez ikony odkazovala na balíček com.google.android.apps.pulse v Google Play, vedený pod obchodem Google LLC s kontaktním e-mailem pulse-eng@google.com.
Tři znaky, podle kterých poznáte, že jde o originál:
- Vývojář: Google LLC
- Název balíčku: com.google.android.apps.pulse
- Podpis APK: certifikát Google Inc. (ověřitelný například přes APKMirror)
Pokud byste narazili na podobně vypadající položku s jiným názvem vývojáře nebo jiným názvem balíčku, pak je na místě zpozornět.
Proč ji nemáte mazat a co vlastně dělá
Google v popisu na Play uvádí, že Android Pulse slouží k „distribuci pravidel pro detekci anomálií ve spotřebě kritických systémových prostředků“. Přeloženo z korporátního jazyka: aplikace přijímá a aktualizuje pravidla, podle kterých systém rozpoznává neobvyklé chování, ať už jde o aplikaci, která náhle spotřebovává neúměrné množství energie, proces, který vytěžuje CPU, nebo únik paměti vedoucí k zamrzání. Podle oficiální podpory Androidu diagnostická data Google využívá právě k řešení problémů s výdrží baterie, pády aplikací a celkovou stabilitou systému.
Smazáním nebo zakázáním Pulse přijdete minimálně o aktuální diagnostická pravidla. U systémových komponent na Pixelech navíc platí, že tlačítko „Odinstalovat“ často znamená jen „odinstalovat aktualizace“ a telefon si je při nejbližší příležitosti stáhne zpět.
Proč to přišlo přes Play, a ne jako běžná aktualizace
Android už roky využívá architekturu Mainline, která umožňuje aktualizovat vybrané systémové komponenty přímo prostřednictvím infrastruktury Google Play, bez čekání na plný OTA update od výrobce. U diagnostického nástroje to dává zvláštní smysl: nová pravidla pro detekci anomálií je potřeba distribuovat rychle, třeba když se objeví rozšířený bug v populární aplikaci, která vybíjí baterii tisícům uživatelů. Čekat týdny na aktualizaci systému by bylo pozdě.
Nové je spíš to, že se Pulse zviditelnil jako samostatná položka v seznamu aktualizací, s prázdnou ikonou, která vypadala podezřele. Zda šlo o záměr, nebo o prezentační chybu v Play, Google veřejně nevysvětlil.
Co o vás Pulse ví a kam data putují
Podle sekce Bezpečnost dat na Google Play může aplikace sbírat kategorii „informace o aplikacích a výkonu“. Data nejsou sdílena s třetími stranami a jsou šifrována při přenosu. APK má čtyři deklarovaná oprávnění: přístup k informacím o stavu sítě, přístup k internetu, spuštění po restartu zařízení a konfiguraci detektoru anomálií (CONFIGURE_ANOMALY_DETECTOR). Síťová oprávnění naznačují, že nějaká komunikace se servery Googlu probíhá; čistě lokální nástroj by je nepotřeboval. Přesný rozsah odesílaných dat ale Google veřejně nerozepisuje.
Kde Pulse na telefonu najdete
Aplikace nemá ikonu na domovské obrazovce ani v šuplíku aplikací. Najdete ji v Nastavení → Aplikace → Zobrazit všechny aplikace, kde se na Pixelech zobrazuje pod názvem „Pulse“ se zelenou ikonou. Veřejně potvrzené je nasazení hlavně na telefonech Pixel; první dohledatelný build na APKMirror pochází z 27. března 2026, listing v Play nese datum aktualizace 21. srpna 2026. Buildy podporují široké rozpětí verzí Androidu a obsahují 74 jazyků včetně češtiny, takže se Pulse může objevit i na podporovaných zařízeních v Česku. Kompletní seznam modelů a trhů ale Google nezveřejnil.
Google v podstatě vypustil do telefonů tichého hlídače, který dělá přesně to, co byste od správce systému čekali. Jen zapomněl dát tomu hlídači jmenovku viditelnou na první pohled. Nechte ho být, pracuje pro vás.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman