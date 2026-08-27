Soda a nastrouhaný mýdlo na praní: Zahrádkáři tím sypou záhony a plevel nepřežije. Funguje to i na spáry

Plevel na záhonech, cestičkách i ve spárách dlažby dokáže pořádně otrávit každého zahrádkáře. Jeho hubení je totiž nekonečný boj. Je totiž úplný nezmar. I když se ho snažíte poctivě vytrhávat,
než se nadějete, okupuje zahradu znovu. Nejenže kazí její vzhled, ale současně odebírá blahodárné živiny rostlinám, které si pěstujete, což se může projevit na budoucí úrodě. Přestože ruční likvidace bývá nejčastější metodou, existuje i snadnější řešení. Ruční vytrhávání je pracná jistota
Vyhnat plevel ze zahrady není legrace. Obzvlášť pokud se objeví na záhonech, kde pěstujete zeleninu a ovoce. Použít na jeho vyhubení průmyslově vyráběné chemické přípravky, které
by se zároveň podepsaly i na kvalitě úrody, je nemyslitelné. Může se zdát, že jedinou šancí je prostě si kleknout na kolena a začít vytrhávat jednu nepřátelskou rostlinku za druhou – a navíc hezky s kořeny. Nejspíš vám pak po pracné lopotě nedovolí bolavá záda ani usnout.
Existují ale mnohem méně pracné a efektivnější metody, jak s plevelem můžete zatočit. Když se necháte inspirovat lidovými recepty, zbavíte záhony nevítaných hostů raz dva. Osvědčeným pomocníkem,
jak jsme se v redakci přesvědčili, je lékařský líh. Seženete ho běžně například v lékárnách. Má podstatnou výhodu. Nemusíte se bát, že tento alkohol zásadním způsobem kontaminuje půdu, takže ji nebudete muset obnovovat. Snadno vyrobíte účinné postřiky
Postřik na plevel si z lékařského lihu vyrobíte snadno. Stačí, když líh naředíte v poměru 1 : 10 s obyčejnou vodou, a rovnou můžete roztok aplikovat na nechtěné návštěvníky záhonů. Vyzkoušeli jsme si, že
použít můžete také nějaký tvrdý alkohol. Zejména na plevel s dlouhými kořeny, jako je třeba pampeliška, tento postřik funguje skvěle. Je všeobecně známé, že alkohol desinfikuje a dehydratuje. Kořeny vysuší, čímž rostlinu postupně zahubí. Zdroj fotografie: Depositphotos
Nevítaného hosta ze zahrady stoprocentně vyženou také pomocníci, které pravděpodobně máte v domácnosti po ruce. V redakci jsme vyzkoušeli, jak na hubení plevele zabere lidová metoda, jež využívá vlastností jedlé sody a mýdla na praní.
Výsledek nás mile překvapil. Výroba domácího přípravku je snadná, stačí mýdlo najemno nastrouhat, smíchat s jedlou sodou a aplikovat na záhon. Úskalím metody je, že nějakou dobu by se plodiny na takto ošetřeném záhonu neměly pěstovat. Na dlažbu zkuste horkou vodu, sůl a ocet
Problémem nebývá jen plevel na záhonech, ale také třeba ve spárách dlažby. Dostupnou alternativou, jak se ho lze zbavit, je horká voda. Stačí jí plevel zalít a počkat. Na nechtěného návštěvníka vašeho království má devastační účinek. Do vroucí vody
můžete přidat pro vyšší efekt také sůl. Do boje s plevelem můžete vyrukovat i s octem. Smíchejte ho v poměru 1 : 3 s vodou a roztok nastříkejte na postižená místa. Obě metody je nutné opakovat, protože napoprvé se kořeny plevele nezničí.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz