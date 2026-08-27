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Soda a nastrouhaný mýdlo na praní: Zahrádkáři tím sypou záhony a plevel nepřežije. Funguje to i na spáry

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Pokud se chcete dočkat opravdu velkolepé úrody zeleniny a ovoce, je vhodné zbavit zahradu nežádoucího hosta, který plodinám odebírá živiny. Vyzkoušeli jsme, co na plevel zabírá.
Soda a nastrouhaný mýdlo na praní: Zahrádkáři tím sypou záhony a plevel nepřežije. Funguje to i na spáry

Soda a nastrouhaný mýdlo na praní: Zahrádkáři tím sypou záhony a plevel nepřežije. Funguje to i na spáry

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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