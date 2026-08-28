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Překonal lidský rekord a vzápětí se rozbil. Takhle vypadají závody robotů v Číně

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Videa z letošních World Humanoid Robot Games v Pekingu mají všechno, co internet miluje. Humanoidní roboti v nich sprintují, překonávají lidské rekordy, předvádějí kung-fu a hrají fotbal. A pak se jeden z nich rozběhne tak rychle, že nedokáže včas zastavit, narazí do překážky a poroučí se k zemi.
Překonal lidský rekord a vzápětí se rozbil. Takhle vypadají závody robotů v Číně

Překonal lidský rekord a vzápětí se rozbil. Takhle vypadají závody robotů v Číně

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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