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Jablonec po penaltách vyřadil Rangers a postoupil do skupiny Konferenční ligy

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Fotbalisté Jablonce v odvetném utkání 4. předkola Konferenční ligy porazili Glasgow Rangers 1:0 po prodloužení, na penalty vyhráli 4:3 a postoupili do hlavní soutěže. Severočeši před týdnem v prvním utkání prohráli 0:1. Jednobrankové manko ve druhém poločase smazal Vachtang Čanturišvili a poslal zápas do prodloužení. V něm se nerozhodlo, v rozstřelu pak hosté dvakrát zaváhali a rozhodující penaltu proměnil zkušený Jan Chramosta.
Jablonec po penaltách vyřadil Rangers a postoupil do skupiny Konferenční ligy

Jablonec po penaltách vyřadil Rangers a postoupil do skupiny Konferenční ligy

Zdroj: FK Jablonec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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