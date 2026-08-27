Nvidia: Chystáme NVHBM. Analytik: Více marketingu než technologie

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Nvidia: Chystáme NVHBM. Analytik: Více marketingu než technologiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nvidia ohlásila NVHBM, což má být vlastní proprietární varianta HBM pamětí, kterou Nvidia nasadí za éry HBM4e. Přestože investoři reagují nadšeně, po technologické stránce nejde o žádnou revoluci…
NVIDIA NVHBM
Zdroj: Nvidia
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Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...Všechny články tohoto autora →
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