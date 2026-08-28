30. srpna může začít nová kapitola. Roman čeká na svůj první let do vesmíru

Start je naplánován na 30. srpna
NASA a SpaceX v současnosti počítají se startem nejdříve v neděli 30. srpna v 7:26 místního času EDT. Teleskop se do vesmíru vydá na palubě rakety SpaceX Falcon Heavy z rampy Launch Complex 39A v Kennedyho vesmírném středisku.
Flight Readiness Review patří mezi poslední velké kontroly, které předcházejí samotnému startu. Inženýři a vedoucí pracovníci během ní ověřují, zda je kosmická observatoř, nosná raketa, pozemní infrastruktura i všechny podpůrné týmy připraveny na další fázi mise. Nejde přitom pouze o kontrolu technického stavu. Důležité je také ověřit, že všechny systémy spolupracují tak, jak mají, a že je mise připravena zvládnout jednotlivé kroky vedoucí až k okamžiku vzletu.
V následujících dnech čeká Roman ještě několik posledních přesunů a příprav. Teleskop bude nejprve uzavřen uvnitř aerodynamického krytu Falconu Heavy. Ten během startu chrání citlivou observatoř před atmosférou a dalšími vlivy, kterým je raketa vystavena při průletu atmosférou.
Takto zapouzdřený teleskop následně týmy převezou do hangáru společnosti SpaceX u rampy 39A. Tam technici spojí observatoř s raketou Falcon Heavy. Po dokončení této práce bude kompletně sestavená nosná raketa převezena na startovací rampu, kde proběhnou poslední kontroly a přípravy před samotným vzletem.
Nový teleskop s ambicí prozkoumat velkou část vesmíru
Nancy Grace Roman Space Telescope je nová vesmírná observatoř NASA, jejímž hlavním úkolem bude sledovat rozsáhlé oblasti oblohy, přičemž široké zorné pole bude jednou z jeho největších předností. Zatímco některé současné teleskopy se zaměřují na detailní pozorování jednotlivých objektů, Roman umožní astronomům sledovat obrovské množství objektů najednou.
Jeho pozorování by měla pomoci vědcům lépe pochopit, jak se vesmír během miliard let vyvíjel. Jedním z hlavních témat bude také otázka, proč se rozpínání vesmíru zrychluje. Astronomové sice vědí, že k tomuto zrychlování dochází, stále ale nemají definitivní vysvětlení jeho příčiny. Významnou roli v současných teoriích přitom hraje temná energie.
Roman se přitom nebude věnovat pouze samotnému vesmíru v jeho největším měřítku. Zaměří se také na exoplanety obíhající kolem hvězd mimo naši Sluneční soustavu. Díky rozsáhlému průzkumu oblohy by mohl pomoci odhalit další informace o tom, jak rozmanité planetární systémy v naší galaxii vlastně jsou.
Tento nový teleskop nebude vyhrazen jen k detailnímu studiu jednotlivých vzdálených objektů, ale především k vytváření rozsáhlého obrazu vesmíru. Astronomové tak získají další nástroj, který jim může pomoci pochopit jak dlouhodobý vývoj celého kosmu, tak svět vzdálených planet, které se nacházejí mimo naši Sluneční soustavu.
Pokud vše půjde podle současného plánu, Roman se po úspěšném startu nejspíše zařadí mezi nejvýznamnější vesmírné observatoře současnosti.