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30. srpna může začít nová kapitola. Roman čeká na svůj první let do vesmíru

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Vesmírný teleskop Nancy Grace Roman od NASA má za sebou další důležitý krok na cestě do vesmíru. Týmy NASA a společnosti SpaceX dokončily v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě takzvanou Flight Readiness Review, aneb závěrečnou kontrola připravenosti mise před startem. Během ní odborníci prověřili stav samotného teleskopu, nosné rakety Falcon Heavy, pozemních systémů i dalších částí mise. Po vyhodnocení všech aktuálních informací vedení mise potvrdilo, že Roman může pokračovat do poslední fáze příprav před startem.
30. srpna může začít nová kapitola. Roman čeká na svůj první let do vesmíru

30. srpna může začít nová kapitola. Roman čeká na svůj první let do vesmíru

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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