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Sluch, zrak, barvocit. Tři testy rozhodnou, jestli řidič nad 65 let smí dál za volant

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Řidiči starší 65 let mohou přijít o řidičák. Je jen jeden způsob, jak si nadále uchovat možnost aktivně řídit.
Sluch, zrak, barvocit. Tři testy rozhodnou, jestli řidič nad 65 let smí dál za volant

Sluch, zrak, barvocit. Tři testy rozhodnou, jestli řidič nad 65 let smí dál za volant

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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