Sluch, zrak, barvocit. Tři testy rozhodnou, jestli řidič nad 65 let smí dál za volant

Vlastnit v dnešní době řidičský průkaz je pro většinu lidí samozřejmostí. Ne všichni řidiči se ale na silnicích chovají bezpečně nejen vůči sobě samým, ale také ke svému okolí. Seniorům starším 65 let hrozí, že přijdou o řidičské oprávnění.
Jsou senioři za volantem hrozba?
Poměrně často se hovoří o tom, že celá řada dopravních nehod je způsobena
řidiči staršího věku. Nabízí se potom otázka, jestli jsou řidiči senioři pro ostatní účastníky silničního provozu opravdu hrozbou, která by se měla eliminovat.
Podle webu
Senior bez nehod se očekává zvýšení podílu seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod. V tuto chvíli je to podíl zhruba pětinový. Do roku 2050 by ale mohl vzrůst na celou třetinu. Přijdou starší řidiči o řidičák?
Řidičům starším 65 let hrozí, že by mohli přijít o řidičské oprávnění. Podle webu
Fonetech se může stát, že řidičák nebude platit doživotně. Evropská unie zvažuje zpřísnění pravidel, ve kterých mimo jiné zaznělo, že řidiči starší 70 let budou povinni znovu skládat řidičské zkoušky.
Řízení ve vyšším věku by mělo být automaticky spojeno s vyšší mírou odpovědnosti. Najdou se mezi námi tací, kterým se
nelíbí chování starších řidičů na silnicích. Podle názorů některých se chovají nebezpečně nejen sami pro sebe, ale i pro své okolí. Jediným řešením jsou pravidelné prohlídky
Chce-li řidič starší 65 let i nadále aktivně řídit, musí se podrobit pravidelným lékařským prohlídkám. První povinná prohlídka u lékaře
přichází s dosažením věku 65 let. Další pak v 68 letech a poté každé dva roky, vysvětluje server Novinky. Zdroj fotografie: Depositphotos
To je jediný způsob, jak si nadále udržet možnost řídit auto a být i nadále aktivním účastníkem silničního provozu. Lékařské
prohlídky jsou povinné a nelze se jim vyhýbat. Co vyšetření zahrnuje?
V současné době funguje systém zdravotních prohlídek, jejichž rozsah stanovuje vyhláška č. 277/2004 Sb., ze které vyplývá, že vyšetření je zaměřeno především na nemoci, které
vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení, píše web MDCR.
Pravidelné povinné prohlídky u lékaře tak zahrnují vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a také barvocitu. Od ledna roku 2013 platí, že pokud motorista onemocní nemocí, která
bude omezovat jeho schopnost řídit, je lékař povinen nahlásit to příslušnému úřadu.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz