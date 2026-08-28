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Cmunda po kaplicku se zelím a uzeným: Sytý jihočeský oběd z bramborákového těsta

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Cmunda po Kaplicku je přesně to jídlo, které nevypadá složitě, ale udělá kolem stolu nečekaně dobré ticho. Když vám z uzených žeber zbyde víc masa, než jste plánovali do zelňačky, tohle je velmi rozumné řešení. Bramborák, kysané zelí a uzené maso si tady nepřekážejí, naopak každý dělá to svoje.
Fotografie ke cmundě po Kaplicku

Fotografie ke cmundě po Kaplicku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když bramborák povýší na hlavní chod: Cmunda po Kaplicku je staročeská sytá dobrota se zelím, uzeným a křupavou vůní
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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