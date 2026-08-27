Recenze CMF Clip Pro – šeptají vám do ouška

CMF (subznačka Nothing) nedávno představila nový model sluchátek, který zaujme svojí konstrukcí. Nejedná se o klasické špunty, pecky nebo sluchátka přes celé uši. Jedná se o model sluchátek za ucho. Podobný model stejné konstrukce už v minulosti představila značka Nothing, a to konkrétně Nothing Ear Open. My se dnes podíváme na úplně nový model
CMF Clip Pro. Co přináší a jak hrají? Konstrukce
Sluchátka zaujmou ještě než je vůbec vybalíte z nabíjecí krabičky. Pouzdro nabízí totiž také netradiční konstrukci, a především nabízí otočný prvek. Jedná se o Smart Dial, který však u této značky nevidíme poprvé.
Překvapilo mě, že ve výchozím nastavení v mém případě prvek nic nedělá. Musíte jít do aplikace Nothing X a tam si lze nastavit nastavení hlasitosti otáčením a další akce po stisknutí. Na druhou stranu to možná trochu chápu, už z minulosti při testování předchozích modelů mohlo dojít při nošení pouzdra v kapse při poslechu ke stisknutí omylem. Pouzdro se nabíjí přes USB-C, bezdrátové nabíjení zde nemáme.
CMF Clip Pro; zdroj: Dotekománie
CMF Clip Pro jsou dostupná celkem ve třech barvách a to oranžové Coral, černé Dark Grey a světle šedé Light Grey. Právě tu poslední verzi jsme dostali na test. Tato barva je taková decentní a neurazí ani nepřekvapí. Odolnost zajišťuje základní certifikace IP54. Do vody to není, ale nějaký ten déšť či pot by měla přežít.
Po otevření pouzdra na vás vykouknou samotná sluchátka. Než je vyndáte, je dobré si zapamatovat, jak jsou tam uložena. Při prvních návratech sluchátek do pouzdra to byl takový malý rébus, jak tam vlastně patří. Oni tam jdou totiž narvat i více způsoby a krabička jde i zavřít.
CMF Clip Pro; zdroj: Dotekománie
Jak drží na uchu
Sluchátko si pak nandáte za ucho tak, aby jeho kulatá menší část směrovala do vašeho ušního kanálu. Díky tomu tak můžete poslouchat hudbu nebo telefonovat a být zcela ve spojení s okolním světem. CMF Clip Pro jsou tak přesný opak běžných sluchátek, která vás s výrazným potlačením hluku dokáží izolovat od prostředí. Právě z logiky konstrukce tak vyplývá, že v takovém metru toho asi moc neuslyšíte.
CMF Clip Pro; zdroj: CMF
Uchycení na mém uchu je pevné a nemám pocit, že by mi mohla spadnout. Po chvíli nošení pak o sluchátkách ani nevíte, jsou velmi lehká, jedno váží jen 5,9 gramů.
Sluchátka nabízí i ovládání přímo na svém těle a to na válečku za uchem. Tam se ukrývá tlačítko, na které lze nastavit standardní akce jako pozastavit, přeskočit skladbu a podobně.
CMF Clip Pro; zdroj: Dotekománie
Zvukový výstup
Zvuk zajišťuje 10,8mm dynamický měnič s duálním magnetem a abychom měli nějaké basy, je tu technologie Ultra Bass. Ta má dvě úrovně a ve výchozím stavu je aktivní právě na druhý silnější stupeň. Neznamená to ale nějaké přebasovaná sluchátka, a pokud chcete, lze to vypnout. Samotný zvukový výstup mi přijde trochu plošší, ale basy slyšet jsou při funkci Ultra Bass. Máme tu pak Hi-Res Audio a podporu kodeků LDAC, AAC a SBC.
Právě kvůli otevřené konstrukci pak může zvuk unikat i mimo vaše ucho. Právě proto tu výrobce připravil funkci „režim omezení úniku zvuku“. Po aktivaci této funkce dojde ke snížení kvality zvuku, jak sám výrobce ostatně upozorňuje. K dispozici je pak také funkce prostorový zvuk. V hlučnějším prostředí kavárny však rozdíl aktivní vs. vypnutý prostorový zvuk moc nevidím.
CMF Clip Pro; zdroj: Dotekománie
Do letadla to samozřejmě není úplně nejlepší volba, stále plně slyšíte hluk letadla. Sám jsem to vyzkoušel a musel jsem je mít téměř na maximální hlasitost abych dobře slyšel. A v pražském metru je pak situace podobná, taky jsem je třeba při poslouchání našeho podcastu měl na plnou hlasitost abych dobře slyšel.
CMF Clip Pro v aplikaci Nothing X; zdroj: Dotekománie
Na volání CMF Clip Pro nejsou vůbec špatnou volba, ba naopak o nich na uchu skoro nevíte a stále slyšíte druhou stranu. Přišlo mi to celkem pohodlné jako také hands free.
Výdrž baterie je opravdu slušná, samotná sluchátka mají výdrž 10 hodin a nabíjecím pouzdrem tu máme celkově až 32,5 hodiny. Potěší Bluetooth 5.4, funkce Dual Device Connection, Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair. Pochválit musím samotnou aplikaci Nothing X pro nastavení sluchátek, funguje opravdu velmi pěkně. Jen její název může být matoucí, možná bych čekal v jejím jméně název CMF.
Zhodnocení
CMF Clip Pro jsou netradiční sluchátka, která si mohou najít své uživatele. Nečekejte extra kvalitní zvuk, ale nehrají špatně vzhledem ke svojí konstrukci. Hluk vám nepotlačí, ale to ani není jejich cílem. Jejich cíl je přesně opačný, abyste měli hudbu a stále byli v okolním prostředí. Cenovka je stanovena na 79,95 €, přesnou českou cenu ještě nemáme, v přepočtu tu jsou necelé dva tisíce korun. To není málo ani moc. Předobjednávky startují 1. září a prodej pak 7. září.
CMF Clip Pro; zdroj: Dotekománie
Klady Velmi nízká hmotnost a pohodlné nošení Skvělá výdrž baterie Povedená a přehledná aplikace Nothing X Podpora moderních technologií jako Bluetooth 5.4 a LDAC Možnost zůstat v kontaktu s okolním prostředím Zápory Absence bezdrátového nabíjení pouzdra Plošší zvukový projev daný otevřenou konstrukcí Složitější vkládání sluchátek do nabíjecího pouzdra