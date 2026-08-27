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Všechno do sáčku, zahnětit a hotovo. Tenhle postup na kynuté těsto ušetří i mytí nádobí

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Příprava kynutého těsta může dát skutečně zabrat, a proto je třeba k tomu zvolit správný způsob. Pomoci dokáže obyčejný igelitový sáček.
Všechno do sáčku, zahnětit a hotovo. Tenhle postup na kynuté těsto ušetří i mytí nádobí

Všechno do sáčku, zahnětit a hotovo. Tenhle postup na kynuté těsto ušetří i mytí nádobí

Zdroj: Chmee2 / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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