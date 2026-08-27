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Hradec v Evropě končí. Panathinaikos rozhodl o postupu z penalty v prodloužení

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Fotbalisté Hradce Králové v odvetě závěrečného 4. předkola Konferenční ligy podlehli doma Panathinaikosu 1:2 po prodloužení a v součtu s úvodní remízou 2:2 v soutěži končí. V páté minutě nastavení prodloužení rozhodl z penalty Cyriel Dessers, který v 72. minutě otevřel skóre. Za domácí se prosadil v závěru základní hrací doby Vladimír Darida.
Aténský celek vyřadil českého soupeře stejně jako v minulé sezoně Evropské ligy, kdy v úvodním kole play off zdolal Plzeň.

Aténský celek vyřadil českého soupeře stejně jako v minulé sezoně Evropské ligy, kdy v úvodním kole play off zdolal Plzeň.

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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