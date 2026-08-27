Hradec v Evropě končí. Panathinaikos rozhodl o postupu z penalty v prodloužení

"Votroci" se představili v evropských pohárech poprvé od sezony 1995/96. Po postupu z 2. předkola Evropské ligy přes norské Tromsö následně vypadli s Besiktasem a nyní v Konferenční lize nestačili na dalšího favorita. Unikla jim tak premiérová účast ve skupině jednoho z evropských pohárů i finanční bonus od UEFA ve výši 3,17 milionu eur (76 milionů korun).
Po závěrečném hvizdu se strhla na hřišti strkanice a z hlediště lítaly na hrací plochu kelímky od pití, na postupu Panathinaikosu se už ale nic změnit nemohlo.
Domácí byli po většinu první půle nebezpečnějším týmem a skóre mohli otevřít už ve třetí minutě. Horák po dlouhém autovém vhazování vrátil míč před bránu, kde Mihálikovi v posledním okamžiku sebral takřka jistý gól Katris. Po dalším přetaženém míči Horák prověřil z voleje Peňu a gólman hostů následně skvělým reflexem vyrazil i Daridovu dorážku. Panathinaikos zahrozil až v závěru úvodního dějství, ve 40. minutě se Garcíův obstřel otřel o tyč.
Po změně stran sledovala vyprodaná FINEP Arena nadále vyrovnaný průběh, Východočeši už se ale nedostávali k tolika nebezpečným útočným výpadům. V 59. minutě vypálil nebezpečně z dálky Pellistri, Zadražil nemusel zasahovat. Vzápětí byli vystřídáni oba střelci z úvodního duelu, dnes se neprosadil ani domácí Umar, ani na druhé straně Tetteh.
V 72. minutě ale udeřil Tettehův náhradník. Po Tabordově centru ze standardní situace se Dessers i díky lehkému přistrčení Čecha dostal k hlavičce a překonal Zadražila. Nigerijský útočník navázal na rozhodující gól z dvojzápasu 3. předkola proti CSKA 1948 Sofia. Taborda mohl záhy definitivně rozhodnout, Zadražil proti jeho umístěné ráně vytáhl vynikající zákrok.
Východočeši si vytvořili v závěru územní převahu, ale nedostávali se do šanci. Až ve druhé ze čtyř nastavených minut po pohledné kombinaci vrátil Uhrinčať hlavou míč do malého vápna a dobíhající Darida premiérovou brankou v sezoně rozjásal královéhradecký stadion.
Dvojzápas tak dospěl do prodloužení, do něhož si domácí přenesli euforii a hnali se za obratem. Ve 102. minutě Čihák dokonce skóroval, sudí ale odpískal jeho předchozí faul na Calabriu. Následnou Trubačovu ránu pod břevno Peňa vytěsnil konečky prstů a neujala se ani Čihákova hlavička zblízka ve 110. minutě.
"Votroci" měli místy drtivý tlak, přesto ve 115. minutě šel Jagušič po Čechově chybě sám na bránu, Zadražil ale svůj tým opět podržel. V poslední minutě prodloužení Neto, který byl v tu dobu na hřišti jen několik sekund, přišlápl ve vápně Desserse a sudí Stegemann po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil penaltu. Tu s přehledem proměnil Dessers.
V hektickém závěru se hrálo 11 minut nad rámec obvyklého prodloužení, domácí už ale nedokázali z několika závarů srovnat. Blízko vyrovnání byl brankář Zadražil, jeho hlavičku po standardní situaci zablokoval až bránící hráč u tyče. To už nebyl na lavičce trenér Horejš, jenž dostal červenou kartu zřejmě za nakopnutí ležící láhve směrem ke čtvrtému rozhodčímu.
Po závěrečném hvizdu se strhla na hřišti strkanice a z hlediště lítaly na hrací plochu kelímky od pití, na postupu Panathinaikosu se už ale nic změnit nemohlo. Aténský celek vyřadil českého soupeře stejně jako v minulé sezoně Evropské ligy, kdy v úvodním kole play off zdolal Plzeň. Dánský kouč Neestrup si připsal další skalp tuzemských týmů, během angažmá v FC Kodaň přešel v pohárech přes Spartu a Ostravu.